Ulaganje u startape donosi profit investitoru, ali i podršku novoj generaciji preduzetnika

Postoji nebrojeno mnogo razloga, ali i načina da se tradicionalni industrijski sektori uključe u razvoj domaćeg startap ekosistema, jedan je od zaključaka danas održanih razgovora na temu „Startapi: Neočekivana prilika za ozbiljne igrače“ na konferenciji CEO Summit.

U fokusu prvog dela programa bio je Andrej Benčić, suosnivač startapa Tenderly koji je u prethodnom periodu skrenuo pažnju javnosti privlačenjem investicije od 15,3 miliona dolara. Drugi sagovornik na ovu temu bio je Milovan Milić, osnivač kompanije Devtech, aktivni investitor u startape i član grupe poslovnih anđela koju je nedavno okupila Inicijativa „Digitalna Srbija”. Zaključak oba razgovora je da su mogućnosti za finansiranje startapa u Srbiji u poslednje vreme znatno opipljivije nego ranije jer timova u koje vredi ulagati ima dovoljno, ali da još uvek nedostaje edukacije i u krugovima onih koji investiraju i onih u čije se biznise ulaže.

U razgovoru koji je sa Andrejem Benčićem vodio direktor Inicijative „Digitalna Srbija” Nebojša Bjelotomić analiziran je vrtoglavi uspeh domaćeg startapa Tenderly koji je razvio platformu nastalu sa ciljem ubrzavanja prihvatanja blokčejn tehnologije. Benčić je u razgovoru istakao priliku, ali i neophodnost uključivanja više ljudi sa iskustvom u biznisu u razvoj inovativnih startap kompanija.

„Nas četvorica koji smo pokrenuli Tenderly smo svi inženjeri i to je to. Napravili smo proizvod u domenu koji je nama bio poznat, što je bila blokčejn tehnologija. Kada smo napravili proizvod došli smo do malog problema — ljudi iz tradicionalne privrede i sveta venture kapitala nisu koristili isti jezik kao mi. Nastupio je period učenja, gde smo morali da se naviknemo da inženjerski pristup nije u svim situacijama najbolji za osiguravanje kapitala za brži rast,” rekao je Benčić. Iz svoje perspektive vrlo uspešnog osnivača startapa, Benčić dodaje: „Da smo imali više tradicionalnog iskustva u osnivačkom timu, definitivno bismo mogli da preskočimo koju godinu i ranije dođemo do inicijalnog kapitala. Iz ovog ugla jasno vidim da postoji potreba za sveobuhvatnijim znanjem o biznisu koje bi startapima koristilo.”

U drugom razgovoru koji je vodila Nataša Škrbić, projektna koordinatorka Inicijative „Digitalna Srbija”, Milovan Milić je svoje izlaganje upotrebio da podvuče koliko je važno razviti svest o investiranju kao o dobroj prilici da se na proaktivan način čuva i umnožava kapital.

„Sa 19 godina sam imao priliku da vidim kakav potencijalni povrat investicije može da se ostvari ulaganjem u tehnološke startape. U proseku, jedan od deset startapa ostvari uspeh, a prosečan povrat investicije u portfoliju od 12 startapa iznosi 2,5 puta ukupnog plasiranog kapitala u periodu od tri godine. Kada svoj slobodan kapital iskoristite tako što kupite nekretninu, nekada možda i desetu po redu, vi ne možete mnogo da utičete na njenu cenu za pet godina. S druge strane, aktivnim učešćem u startapu doprinosite većoj šansi za njegov uspeh. Pored svih faktora koje uzimamo u obzir, kao npr. da li je dobro vreme za rešavanje problema koji startap želi da reši, kakav je tim iza startapa, kakva je sama ideja, itd. mi kao rani investitori imamo priliku da utičemo na uspeh tog startapa kroz mentorstvo, savetovanje… To su stvari koje u toj kritičnoj ranoj fazi kompanije mogu drastično da promene šanse za uspeh.”

Dotakao se i važnosti umrežavanja investitora u grupi poslovnih anđela Inicijative „Digitalna Srbija”:

„Kod ove vrste ulaganja, nije nužno u potpunosti razumeti industriju u kojoj posluje startap u koji investirate. Ideja iza naše grupe anđela je upravo da tu imamo ljude sa različitim iskustvima iz različitih industrija. U celoj toj razmeni informacija i znanja, mi među sobom možemo da zajednički identifikujemo prilike u koje vredi uložiti. Na primer, ja nisam ekspert za blokčejn, ali u grupi imamo vrsne stručnjake za ovu tehnologiju i mi ostali ćemo se osloniti na njihovu procenu,” objašnjava Milić.

Jedna od tema pokrenuta tokom razgovora bila je i objavljivanje vodiča za startape „Preduzmi ideju — pokreni startap” koji će pružiti praktične informacije i savete neophodne za buduće i postojeće pokretače inovativnih biznisa. Ovaj dokument je kreirala Inicijativa „Digitalna Srbija” u saradnji sa konsultantskom kućom PwC Srbija, a u okviru projekta „Preduzmi ideju” koji realizuje zajedno sa partnerima FON, Nova Iskra, PwC i Startit, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Podelite s prijateljima

Tweet