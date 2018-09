Večeras najveća naučna avantura u zemlji

Otkrivajući posetiocima svih uzrasta uzbudljivu i zanimljivu stranu nauke, u 26 gradova širom Srbije danas se održava 13. Evropska noć istraživača, dok će uzbudljivo naučno slavlje u pojedinim gradovima prvi put ove godine biti nastavljeno i u subotu, 29. septembra. Ovogodišnjim sloganom “Istražuj kroz noć, u znanju je moć” Evropska noć istraživača nastoji da privuče sve posetioce, kako najmlađe tako i one nešto starije, u najveću naučnu avanturu u zemlji.

Sa željom naučnika da predstave i demistifikuju istraživački proces, ali i da bace novo svetlo na način na koji nauka igra važnu ulogu u našim životima i svakodnevno ih menja na bolje, svi sadržaji u Evropskoj noći istraživača biće besplatni tokom oba dana! Naučni zabava odvijaće se u petak, 28. septembra od 16 časova do ponoći kao i u subotu, 29. septembra od 16 do 20 časova. Druženje u Beogradu uz uzbudljive eksperimente, “Veliku naučnu avanturu” i poseban program posvećen ispitivanju i očuvanju kulturnog nasleđa ove godine odvijaće se na čak 16 lokacija među kojima su Big Fashion tržni centar, Biblioteka grada Beograda, Francuski institut, Muzej Vuka i Dositeja, Centar za promociju nauke, Institut Servantes…

I Niš će se najrazličitijim sadržajima pridružiti obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa, oživljavajući vremena mirisnih avlija iz kojih se moglo čuti tradicionalno niško zborenje uz mezetluk pripremljen po staroj recepturi. Kragujevčane očekuje veliki naučni kviz, dok će Leskovčanima biti predstavljeni narodni običaji i gastronomija uz preispitivanje uloge koju je poselo imalo ili pak još uvek ima u ovom kraju. Tajne svetlosti, forenzike i matematike biće razotkrivene u Jagodini, dok će se Čačak posvetiti arheološkim lekcijama za početnike i ulozi krajputaša u književnom jezičkom nasleđu. Novi Pazar uvući će sve znatiželjnike u jedinstveni istorijski vremeplov, Svilajnac će posetioce obradovati fosilima za poneti, a najmlađi ljubitelji nauke u Despotovcu naučiće kako sami kod svoje kuće mogu da naprave popularne ljigavce. Stanovnici Uba imaće jedinstvenu priliku da zavire u neverovatni svet najrazličitijih ćelija, dok će se u Kruševcu deliti saveti o tome kako je uz pomoć nauke moguće olakšati, ali i ulepšati našu svakodnevicu.

Pored toga što se ove godine Evropska noć istraživača osim poslednjeg petka u septembru odvija i naredno veče, prvi put ove godine u Srbiji je održana i svojevrsna Nedelja istraživača koja je u desetak gradova posetioce pripremila na najveće naučno druženje u zemlji. Od putovanja kroz kulturno nasleđe uz izložbe i ili do najrazličitijih radionica i predavanja, bila je ovo odlična prilika da se prvenstveno najmlađim posetiocima, kroz druženje sa naučnicima, približe najrazličitije naučne discipline u svom punom sjaju. Evropska Noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON 2020” koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri.

Sva naučna dešavanja realizuju se kroz tri projekta u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Ub, Užice, Svilajnac, Ćuprija, Jagodina, Smederevo, Ranovac, Čačak, Leskovac, Novi Pazar, Knjaževac, Despotovac, Kruševac, Trstenik, Negotin, Subotica, Zrenjanin, Inđija, Kikinda, Šabac, Bečej, Zaječar. Projekat ReFocuS 2.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Prirodno-matematički fakultet Niš, organizuje Noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Centrom za promociju nauke i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SCIMFONICOM 2018-19 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za fizičku hemiju. Projekat ReConNeCt(Research, Connections, Networks and Culture) vodi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a partneri na projektu su Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Centar za promociju nauke (CPN), Kreativno edukativni centar, Udruženje naučnih komunikatora – Naukom, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin I Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica.

Sve informacije o sadržajima, lokacijama i satnici ovogodišnje Noći istraživača moguće je proveriti na sajtu www.nocistrazivaca.rs.

Izvor: N1

