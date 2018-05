Vrednost kriptovaluta na dan 4.5.2018.

Nakon velikih špekulacija tokom proteklih nekoliko dana u vezi s tim da li bitcoin može da prekine nove nivoe otpora, valuta je skočila na približno 9.561 dolara juče u toku dana. Ovo je najviša tačka za bitcoin od kada je sredinom marta dostigao nivo od 9.000 dolara, i čini se da je 10.000 dolara možda odmah iza ugla. Najveći pogon za bitcoin je možda Goldman Sachs. Kompanija će uskoro započeti trgovinske operacije bitcom-a, kaže novinar New York Times-a Nathaniel Popper. To će navodno biti prva platforma za trgovanje bitcoin-om koja je povezana sa Wall Street bankom. Ovaj potez će nesumnjivo doneti veći legitimitet svetu kriptovaluta i potencijalno otvoriti vrata za više institucija kao što je Goldman Sachs da uđu u prostor virtualne imovine. Pored toga, novi izveštaj koji je objavio Forbes sugeriše da se tri stvari dešavaju u svetu kriptovaluta koje mogu izazvati dalji porast cena ove godine. Prvo, bitcoin postaje sve više mejnstrima, a usvajanje je na visokom nivou. Prodavci na malo i investitori vide bitcoin kao odgovarajuće sredstvo za razmenu. Druga stvar je da se institucionalni kapital redovno kreće u fondove kriptovalutnog indeksa. „U ovoj fazi, institucionalni investitori imaju ključ za rast bitcoin-a“, kaže Darren Marble iz kompanije Crowdfundx. „Zabrinutost oko likvidnosti, sigurnosti, rizika drugog lica i vlasništva imovine do sada je sprečavala institucionalne investitore da kupuju bitcoin ili da se bave decentralizovanim razmenama.” Treće – bitcoin vodi do proliferacije fondova koji su povezani sa kriptovalutama i kojima se trguje na tržištu (ETF). „Kripto-povezani fondovi kojima se trguje na berzama može omogućiti jednostavnije trgovanje preko brokerskih računa, što bi takođe doprinelo povećanju cena bitcoin-a i drugih kriptovaluta“, objašnjava Chris Kline, sousnivač i glavni urednik BitcoinIRA.com. „Sa toliko impulsa koji okružuje bitcoin i druge digitalne valute, po mom mišljenju, samo je pitanje vremena pre nego što cene ponovo počnu da se oporavljaju.” Sa tim, možemo sa sigurnošću reći da se cene već vraćaju, jer je 10.000 dolara moglo doći već ove sedmice, piše Merkle. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju bila 9.057,7 dolara, a juče je otvorio sa 9.151,1 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju 9.186,1 dolara.

Cena ethra, probila se iznad 750 dolara u četvrtak i dostigla najviši nivo od 8. marta, prema podacima CoinDesk. Ether se povećao za više od devet posto u vremenskom razdoblju od 24 sata, kratko prekidajući iznad 752 dolara juče oko 14:05, dok je već oko 15:30 cena bila na oko 746 dolara. Kriptovaluta je znatno ispod svojih maksimalnih vrednosti od preko 1.200 dolara, što je dostigla u januaru, nakon čega su cene ubrzo pale u narednim mesecima, u skladu sa velikim padom skoro svih kripto-sredstava. Međutim, početkom aprila ona se digla i skoro udvostručila sa nivoa od 380 dolara od 5. aprila, piše Coindesk. Prekjuče je vrednost ethereuma iznosila 667,53 dolara, a juče je ethereum otvorio berzu vrednošću 678,03 dolara, odakle je već oko 9:30h uspeo da pređe granicu od 700 dolara i iznosio 715.19 dolara. Danas njegova vrednost na otvaranju iznosi 716 dolara, odakle je već oko 9:20 skočio na 777 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1854 4.5.2018. Švajcarska CHF 98,7594 4.5.2018. SAD USD 98,5864 4.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.186,1 4.5.2018. Internet ETH 716 4.5.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet