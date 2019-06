Westeros ponovo živi: Stiže “Game of Thrones” prequel

Nije mnogo od prošlo od poslednje epizode finalne sezone serije Game of Thrones, a Westeros je ponovo u žiži interesovanja. Naime, radi se o tome da je najavljen početak snimanja za seriju koja će pratiti događaje iz vremena pre radnje koju smo pratili u prethodnih osam sezona, a upućeni tvrde da se radi o lokacijama za snimanje koje će verni obožavaoci odmah prepoznati.

Radi se o lokacijama u severnoj Irskoj, te su lokalni mediji već počeli da pišu o tome da je snimanje počelo u okolini Belfasta. HBO još uvek nije spreman da javno komentariše na ovu temu, a jedino je poznato da su neke Game of Thrones scene već snimane na istim lokacijama, uključujući „Red Wedding“ i „Battle of the Bastards“.

Radnja novog serijala događa se nekoliko hiljada godina pre scena koje smo već mogli da vidimo, a trebalo bi da prati dešavanja koja su dovela do toga da se iz zlatnog sklizne u mračno doba.

Izvor: CNN

