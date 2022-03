Windows 11 će prikazivati poruku na ekranu, ako se pokrene na nepodržanom hardveru

Do sada je Microsoft prikazivao poruke u donjem desnom uglu ekrana Windows-a u slučajevima kada se upotrebljava beta i/ili neregistrovana verzija operativnog sistema. Međutim, Windows 11 će prikazivati poruke u još jednom slučaju. Windows 11 Release Preview build (22000.588) će je prikazivati ukoliko pokrenete operativni sistem na hardveru koji nije podržan. Poruka „System requirements not met“ će upozoriti korisnika na to, ali po svemu sudeći neće biti nikakvog ograničavanja u funkcionisanju OS-a.

Windows 11 zahteva najmanje 8. generaciju Intel Core CPU-a, ili AMD procesor zasnovan na Zen+ ili Zen 2 arhitekturi. Mnogi korisnici smatraju da je to ograničenje veštački nametnuto i menjaju parametre u registry bazi kako bi „preskočili“ proveru CPU-a i instalirali OS na starijim računarima. Microsoft je upozorio da u tom slučaju neće obezbediti update sistema, ali će on raditi bez ikakvih drugih problema.

U praksi, ovakva poruka ne znači ništa drugo nego podsetnik da Microsoft neće na sebe preuzimati odgovornost ukoliko softver počne da se ponaša nepredviđeno na nepodržanim mašinama. Naravno, ako ste spremni da zaobiđete proveru procesora i instalirate Windows 11 na nepodržanom hardveru, verovatno vam neće biti problem ni da uklonite tu poruku sa ekrana.

Izvor: Engadget

