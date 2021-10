Windows 11: Notepad u novom ruhu

Windows 11 je tu, dopadalo se to nama ili ne. To ne znači da je sve gotovo – ažuriranje pratećih aplikacija i dalje traje. To podrazumeva nove funkcije, ali i drugačiji izgled.

Notepad se našao na listi osveženih aplikacija, a nedavno su procurele i slike na kojima se vidi kako nova verzija operativnog sistema utiče na popularnu aplikaciju. To je velika stvar ako se ima u vidu da se nije mnogo menjala još od Windows XP vremena, preciznije – čitavih dvadeset godina. Promene ipak nisu velike, pa je na podeljenim screenshotovima moglo da se vidi manje opcija u meniju, više prostora između sekcija, te mogućnost da se menja font.

Tu su i druge izmene, ali se aplikacija i dalje fokusira na ono što najbolje radi – editovanje jednostavnog teksta. Neke druge aplikacije – na primer Wordpad – i dalje izgledaju kao da je Windows 7 doba, mada se čini da se to polako menja. Nove verzije svih Windows aplikacija će moći da se preuzimaju iz Microsoft Storea čim budu spremne.

