Xbox Cloud Gaming dobija podršku za tastaturu i miša

Microsoft se sprema da doda podršku za miša i tastaturu svojoj usluzi Xbox Cloud Gaming koja prenosi Xbox igre na televizore, računare, mobilne uređaje i još mnogo toga. Softverski gigant je već objavljivao informacije ranije ove godine, a sada ohrabruje programere igara da se uskoro pripreme za podršku za miša i tastaturu i neka velika poboljšanja latencije na Xbox Cloud Gaming.

Proširiće se i lista igara sa podrškom za miševe i tastature

Šef Microsoft Flight Simulatora Jorg Neumann je ranije objavljivao da bi se dodavanje podrške za miš i tastaturu na Xbox Cloud Gaming moglo pojaviti ovog leta. Pošto Microsoft ohrabruje programere da počnu više da razmišljaju o podršci za miš i tastaturu za Xbox igre koje se strimuju na računar, verovatno ćemo uskoro da se susretnemo sa ovom funkcionalnošću.

To će omogućiti korisnicima Xbox Cloud Gaming-a da strimuju Xbox igre, a ne one za PC, koristeći miš i tastaturu. Mogli smo da vidimo igre kao što su Sea of Thieves, Minecraft, Halo Infinite, pa čak i Fortnite koji podržavaju miš i tastaturu preko Xbox Cloud Gaming. Lista Xbox igara koje podržavaju miš i tastaturu je ipak relativno mala. Biće posebno korisno kada Microsoft kasnije ove godine proširi biblioteku Xbox Cloud Gaming.

Pored podrške za miš i tastaturu, Microsoft takođe nudi programerima više načina da poboljšaju kašnjenje striminga u svojim igrama. Microsoft radi na novom Display Details API-ju, koji može da uštedi do 72 ms kašnjenja. Ovo se postiže korišćenjem Direct Capture, koji reprodukuje hardverske karakteristike u softveru kako bi se eliminisalo vreme čekanja za VSync i dvostruko ili trostruko baferovanje, pa čak i skaliranje potrebno za televizore.

Skaliranje i artefakti dodaju dodatno kašnjenje strimingu igara, a mnoge igre već podržavaju Direct Capture da bi poboljšale svoje performanse na Xbox Cloud Gaming. Latencija može pasti na samo 2-12 ms, u poređenju sa 8-74 ms kroz tradicionalni displej. Ipak, postoje neka ograničenja. Direktno snimanje podržava samo maksimalnu rezoluciju od 1440p i još uvek ne podržava dinamičku rezoluciju ili HDR.

Ograničenje rezolucije trenutno neće predstavljati problem za većinu programera igara, pošto Xbox Cloud Gaming smanjuje igre na 720p na mobilnom uređaju i 1080p na računaru i vebu. Microsoft na kraju očekuje da će podržati veće rezolucije, ali ne postoji vremenska linija za podršku za 1440p ili 4K za novu Xbox TV aplikaciju. Alati će uskoro biti dostupni programerima da testiraju svoje igre i saznaju kako da podrže Direct Capture.

Poboljšanja kašnjenja su ključna za usluge striminga igara kao što je Xbox Cloud Gaming, a kao što pokazuje Direct Capture, nije sve u smanjenju kašnjenja mreže. Nvidia je prošle godine lansirala svoj RTX 3080 GeForce Now nivo, sa impresivnim poboljšanjima kašnjenja. Nvidia je napravila sopstvenu tehnologiju Adaptive Sync, koja menja prikaz igre tako da odgovara sinhronom monitoru i omogućava GeForce Now da sinhronizuje strimovane igre sa bilo kojim monitorom od 60 Hz ili 120 Hz.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet