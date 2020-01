Y2K bag, sa zakašnjenjem od 20 godina

Pre 20 godina svet je proslavljao početak novog milenijuma, ali su se IT profesionalci širom sveta plašili šta će se desiti ako Y2K bag zadesi njihove računarske sisteme. Strah je bio zasnovan na tome što su za godinu upisivane samo dve zadnje cifre (1. januar 2000. godine je upisivan kao 01/01/00, a u mnogim bazama jednostavno nisu predvideli da će to biti 2000. godina, pa je postojala bojazan da će ih računari protumačiti kao da je u pitanju 1900. godina).

Srećom ta potencijalna greška je otkrivena na vreme i programeri su uspeli da isprave skoro sve probleme. Ali, dve decenije kasnije, pokazalo se da je neka rešenja i nisu bila baš tako dobra. Naime, izgleda da su programeri samo menjali datum dodajući softveru „luft“ da radi još 20 godina. A kako se na to u prethodne dve decenije izgleda zaboravilo, došlo je do situacije da je prijavljeno više problema sa radom različitih aplikacija.

Na primer, aparati za plaćanje parkinga u Njujorku odbijali su da prime kartice, jer je softver opcije za plaćanje isključio sa mreže. Zbog toga problem još uvek nije u potpunosti rešen, jer radnici njujorškog odeljenja za transport moraju da obiđu svaki od 14.000 parking aparata i da na svakom ručno isprave Y2K2X bag. Drugi primer je iz Hamburga. Iako nije zvanično potvrđeno, sumnja se da je problem sa radom metroa u ovom gradu, koji je nastao odmah nakon Nove Godine, takođe posledica ovog baga.

Zašto se računarski sistemi bore sa 20 godina starim bagom? Uzmimo za primer da je neka institucija osnovana 1920. godine. U tom slučaju, logično je pretpostaviti da se upis godine sa dve cifre započne od godine osnivanja. Drugim rečima, godine od 2000. do 2019. sistem će tretirati ispravno (jer je polazna godina ovde 20, a ne nula), dok će sve od 2020. pa do 2099. godine (odnosno 20 do 99 u dvocifrenoj notaciji smatrati da je u pitanju 1920. do 1999. godina). Naravno, nisu sve organizacije osnovane 1920. godine, ali krajem prošlog veka je 2020. godina za većinu programera izgledala dovoljno daleko, pretpostavljajući da će do tada biti promenjen softver star nekoliko decenija. Međutim, to se očigledno nije desilo. Takođe, ispravka ovakvog tipa bila je najbrža i najjeftinija za mnoge organizacije, ali se samo pokazalo da je to samo ovom bag-u dodalo sporogoreći fitilj.

Izvor: ZDNet

