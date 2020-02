YouTube greška i najduži video na svetu

Mnogo je korisnika koji su među preporučenim YouTube sadržajima bar jednom ugledali live stream „lofi hip hop radio – beats to relax/study to“ sa kanala ChilledCow, te prepoznatljivu anime ilustraciju na kojoj je devojčica koja radi domaći zadatak. Kanal je pre nekoliko dana greškom bio ukinut, pa se tako završio i live stream, što je kreiralo najduži video u YouTube istoriji – sadržaj koji traje čak 13 hiljada sati i ima 218 miliona pregleda.

Studio Ghibli u srcu kontroverze

Samo jedan dan nakon ukidanja kanal se vratio na platformu, te je vlasnik Dimitri počeo novi live stream, dok se stari pretvorio u video koji ne može da se pusti, i koji samo prikazuje poruku “livestream recording is not available.” Ovo nije prvi put da se kanal ChilledCow suočio sa ovakvim problemima, budući da popularnog livestream-a nije bilo između jula i oktobra 2017, a problem je, kao i obično, bio u vezi sa kršenjem autorskih prava, i to zbog GIF-a koji je prikazivao sličnu devojčicu, samo nešto poznatiju, budući da se radilo o sceni iz animiranog filma „Whisper of the Heart“ studija Ghibli.

ChilledCow kanal ponovo radi, bar za sada, a YouTube radi na rešavanju problema koji dovode do toga da se kanali greškom ukidaju.

Izvor: The Verge

