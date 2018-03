YouTube planira više reklama

YouTube planira da plasira više reklama onima koji imaju običaj da slušaju muziku preko ove platforme, a kako bi ih naterao da postanu pretplatnici na novi muzički servis koji je u pripremi.

I dok će ovaj potez svakako frustrirati one koji YouTube doživljavaju kao alternativni servis za slušanje i gledanje, za platformu je to sledeći logičan korak. Tako i Spotify koristi sličan poslovni model da bi besplatne korisnike preobratio u one koji su spremni da godinama plaćaju premijum usluge, te predstavlja vodeći servis kada je emitovanje muzičkih sadržaja u pitanju. Zbog toga se i YouTube nada određenoj masi korisnika koja će na frustracije reagovati tako što će na kraju pristati da plati za ono što je do sada bilo besplatno.

Predstavnici platforme YouTube kažu da im je glavni cilj besprekorno iskustvo korisnika, koje neće biti opterećeno bezbrojnim reklamama, te da se povećana prisutnost marketinških sadržaja neće odnositi na čitavu platformu. Novi korak će se pre svega odnositi na one koji YouTube koriste kao platformu za slušanje muzike, te bi reklame trebalo da ih stimulišu da ovu uslugu i plate, a što bi trebalo da pozitivno utiče na novi muzički servis.

Strategija povećanog prikazivanja reklama je korisna za YouTube, a bez obzira šta korisnici o tome misle, budući da će platforma ostvarivati veću zaradu u oba slučaja – bilo da korisnici budu plaćali pretplatu, ili od reklama koje će beležiti veći broj prikazivanja.

Izvor: The Verge

