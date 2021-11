YouTube uklonio brojač dislajkova

Takozvano „lajkovanje“ je možda najvitalniji deo društvenih mreža, funkcija koja je bitno promenila to kako korisnici doživljavaju druge i sebe. Već neko vreme se govori o tome da bi funkciju trebalo sakriti, pa je Instagram to već učinio. Sada je i YouTube ustao protiv dislajkova.

O ukidanju „palca nadole“ se piše još od marta, a odluka je konačno postala zvanična. To znači da korisnici više neće moći da ocenjuju popularnost nekog videa na osnovu broja onih kojima se nije dopao. To je posebno korisno za one sadržaje koji su nepravedno padali u senku, a zbog toga što su bili meta organizovanih grupa koje se sa snimljenim nisu slagali.

Dislajk taster će ipak ostati, pa će negodovanje i dalje moći da se demonstrira na ovaj način. Drugačije će biti samo to što broj više neće biti otvoreno dostupan. Ističe se da će ovo pomoći malim kreatorima, koje često napadaju na ovaj način, pa će ubuduće biti zaštićeni od posledica velikog broja dislajkova. Čak i kada su im sadržaji zaista loši.

Kreatori će imati pristup broju dislajkova na sopstvene sadržaje, što je korisno – bar onima koji ovakve sugestije prihvataju.

