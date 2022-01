YU INFO na Kopaoniku od 13 do 16 marta

Na Kopaoniku će od 13. do 16. marta 2022. godine biti održana 28. konferencija YU INFO. To je jedan od naših najuglednijih i najstarijih stručnih skupova posvećenih informaciono-komunikacionim tehnologijama, prilika da autori radova podele ekspertizu, iskustva i dobru praksu do koje su došli u prethodnom periodu.

Konferencija YU INFO 2022 će biti održana hibridno – uživo u hotelu “Grand” na Kopaoniku, prema svim važećim epidemiološkim preporukama, kao i putem Interneta. Na konferenciji će kao keynote predavači govoriti dr Dubravko Ćulibrk, direktor Instituta za veštačku inteligenciju i dr Fotis Psomopoulos iz Instituta za primenjene bionauke iz Soluna.

Abstrakt rada možete da prijavite do 10. februara 2022. Sam tekst rada se šalje kasnije, i biće objavljen u Zborniku konferencije. Više informacija o konferenciji i prijavi radova potražite na adresi www.yuinfo.org.

Paralelno sa konferencijom YU INFO biće organizovana i međunarodna konferencija ICIST 2022, otvorena za sve naučne radove i istraživanja iz oblasti informacionih sistema, softverskog inženjerstva, e-uprave, analize velikih baza podataka, biomedicinskog inženjerstva, veštačke inteligencije i IoT-a. Prijava apstrakta je otvorena do 31. januara 2022. godine, autori će o odluci recenzenata biti obavešteni do 15. februara, a krajnji rok za predaju radova je 1. jun 2022. godine. Više informacija o konferenciji potražite na adresi www.eventiotic.com/eventiotic/conference/icist2022

