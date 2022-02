Zanimljiv sigurnosni dodatak za autonomna vozila

Autonomna vozila kompanije Nuro već dve godine služe za isporuku u određenim delovima Sjedinjenih Američkih Država, a nedavno su dobila zanimljiv bezbednosni dodatak.

Kompanija još od 2019. godine razvija tehnologiju autonomne vožnje u vozilima koja se koriste za dostavu robe, a treća generacija ovih automobila ima jastuk na zadnjoj strani. Prvi zadatak je bila isporuka pizze u Hjustonu, a od tada su sklopili ugovore s nekoliko lanaca supermarketa i restorana brze hrane. Roba se isporučuje do vrata kupaca.

Vozila mogu da rade potpuno samostalno, bez nadzora ljudi, a najnovija generacija je sigurnija i bolja za životnu sredinu – napaja se isključivo strujom iz obnovljivih izvora. U jednoj turi može da dostavi i do 250 kilograma tereta. Budući da najčešće prevozi hranu, ima i sistem za hlađenje, te za grejanje koji temperaturu može da spusti do -5, te da je podigne do 47 stepeni Celzijusove skale, u zavisnosti od toga da li su namirnice zaleđene ili skuvane.

Najnovija generacija je dobila i značajnu sigurnosnu nadogradnju u obliku vazdušnih jastuka, ali se ne nalaze unutar vozila (jer nema putnika), već na spoljašnjoj strani (jer ima pešaka). Tako su u slučaju nezgode više zaštićeni svi oni koji se nađu u blizini.

