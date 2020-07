Zapečaćena kopija Super Mario Bros. postala najskuplja igra na svetu

Tri i po decenije nakon objavljivanja, Super Mario Bros. i dalje obara rekorde. Jedna kopija igre, američke verzije iz 1985. godine prodata je na aukciji za 114.000 dolara. Time je sa trona skinuta druga kopija iste igre, koja je prošle godine prodata za 100.150 dolara, takođe na aukciji. Ovim je Super Mario Bros. potvrdio status najvrednije igre u istoriji.

Konkretan primerak igre ocenjen je sa 9,4 (od mogućih 10), što znači da se nalazi u gotovo perfektnom izdanju. Ona je i dalje zapečaćena u originalnom pakovanju. Visokoj ceni je doprinela i činjenica da se radi o prvoj verziji američke edicije koja je tokom vremena doživela nekoliko iteracija, kao i da je u pitanju pakovanje sa kartonskom vešalicom.

Ovakva pakovanja upotrebljavana su pre plastičnih kesica. Nintendo je ovo pakovanje koristio pre nego što je osnovao kompaniju u SAD-u, pa je to takođe čini retkom. Heritage Auctions, aukcijska kuća koja je prodala ovu igru navela je da je na cenu uticalo i to što se radi o najprodavanijoj igri za originalnu NES konzolu, kao i da je to začetak Super Mario Bros. serije igara.

