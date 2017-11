Završen drugi krug konkursa za program prekfalivikacija u IT

Drugi krug konkursa za program prekvalifikacije u IT je završen a više od 12.300 kandidata se prijavilo, u okviru koga će 900 građana širom Srbije biti obučeno za rad na poziciji programera. Sa gotovo 14 prijavljenih na jedno slobodno mesto, program koji organizuje i sprovodi Vlada Republike Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu, oborio je rekord i ukazao na veliku potrebu za prekvalifikacijama u najbrže rastućem sektoru u Srbiji.

„Prijavljeni kandidati u narednom periodu će proći kroz seriju testova, koji za cilj imaju da utvrde sklonost prema informacionim tehnologijama. Devetsto najboljih dobiće priliku da savladaju neke od najpopularnijih programskih jezika poput – Java, Java Script, PHP, i .Net i C, a obuke će trajati između tri i šest meseci“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu. Proces selekcije biće završen do kraja godine. On dodaje i da su od ukupnog broja prijavljenih kandidata 65% muškarci, a 35 žene. Oko 52% njih završilo je fakultet, dok je 48% kandidata završilo srednju školu ili pohađa studije, a čak 61% njih nije zaposleno. Prosečna starost prijavljenih je 33 godine, dok većina ima ispod 35 godina, naglašava Jovanović.

Program prekvalifikacija pokrenut je sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti, obezbeđivanja većeg broja kadrova u IT-u i razvoj kompetencija u programiranju. Kreiran je na osnovu istraživanja koje je pokazalo da u narednih godinu dana 118 IT kompanija planira da zaposli oko 1.000 junior programera. Nastavak je uspešnog pilot projekta, pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić, a u okviru koga je od početka godine obučeno 97 polaznika. Čak 70% njih je pohađalo stručnu praksu ili pronašlo posao u nekoj od IT kompanija.

