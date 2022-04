Znaš kako — osam besplatnih veština za veću digitalnu pismenost

Na besplatnom onlajn događaju „Znaš kako”, u četvrtak 14. aprila u 20 časova, osam profesionalaca iz domaćeg digitalnog ekosistema će deo svog praktičnog iskustva preneti mladima kroz prezentaciju po jedne digitalne veštine. Predavači ovom prilikom ne donose „teške” i komplikovane teme, već vrlo konkretne i jednostavne primere objašnjene na atraktivan i razumljiv način za sve one koji poseduju bar jedan pametan uređaj i pristup internetu. Organizatori ovog događaja, Inicijativa „Digitalna Srbija” i UNICEF u Srbiji pozivaju sve zainteresovane da se za praćenje prijave na dsi.rs/znaskako

Na osnovu analize Republičkog zavoda za statistiku, više od 80 odsto domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu, a 78 odsto stanovnika uzrasta od 16 do 74 može se smatrati redovnim korisnikom interneta. Sa druge strane, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je svojim istraživanjem utvrdilo da više od 51 odsto populacije starije od 15 godina nema ni jednu od osnovnih veština u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija: slanje i prijem mejla, internet pretraga, obrada teksta…

Nakon ukrštanja ovih statistika, Inicijativa „Digitalna Srbija” i UNICEF u Srbiji su osmislili „Znaš kako”, onlajn događaj u kome se će biti predstavljeno osam tema o konkretnim digitalnim veštinama koje mogu da pomognu širokom krugu populacije da postane digitalno veštiji i pripremljeniji za tržište rada. Teme će približiti stručnjaci iz nekih od zvučnijih kompanija u Srbiji (Direct Media, Karanović & Partners, Nordeus, OTP banka, PwC, Symphony, TeleGroup) i kroz njih odgovoriti na vrlo konkretna pitanja poput onih kako se prave podkasti, sajtovi, kako se uređuju tekstovi, prave dobre prezentacije ili kako se kupuje onlajn, kao i na ona malo apstraktnija kao što je kako da se istakneš u traženju posla i čuvaš bezbednost na internetu.

Ovaj događaj se pre svega obraća učenicima srednjih škola, studentima i mladima koji su tek ušli na tržište rada. Iako o ovoj grupi često razmišljamo kao o „digitalno pismenoj“, iskustvo pokazuje da mladi tehnologiju koriste intuitivno i to najčešće za zabavu i socijalizaciju.

„Ono što mi želimo je da razvijemo svest o tome da je poznavanje osnovnih digitalnih veština korisno za razvoj karijere i preko potrebno kako bi se prilagodili promenama koje donosi digitalna transformacija. Tu ne mislim samo na one koji su se već pri odabiru škole/fakulteta usmerili na tehničke oblasti, nego i na one oblasti koje često opisujemo kao tradicionalne. Na primer, pravnik koji uređuje dokumenta u nekom od alata u kojima je moguća kolaboracija sa kolegama će biti efikasniji od onog koji to radi na svom računaru i šalje taj dokument svakom kolegi posebno. Student koji ume da napravi svoj podkast može da bude vidljiviji kao stručnjak u odnosu na svoje kolege koje ne vladaju tom veštinom. Primeri su brojni“, objasnio je direktor Inicijative „Digitalna Srbija” Nebojša Bjelotomić.

Deca i mladi su snažni pokretači napretka i predvodnici promena širom sveta. Ali samo ukoliko ih podržimo odgovarajućim resursima i alatima, kao i pronalaženjem novih načina da im se pruži najvažniji alat od svih — obrazovanje.

„Udruživanjem javnog i privatnog finansiranja, ideja i posvećenosti, možemo premostiti digitalni jaz, omogućiti pristup učenju, veštinama i ekonomskim mogućnostima svakom detetu i mladoj osobi. To znači da možemo da premostimo digitalni jaz, tako da sva deca i mladi mogu pristupiti obrazovanju i veštinama bez obzira na to gde žive. To je naročito važno za digitalne veštine koje su ključne za ekonomiju 21. veka. Moramo se postarati da deca i mladi, posebno najugroženiji, mogu da osete koristi digitalne revolucije koja je u toku. Ovaj novi format je samo jedan od načina na koji UNICEF i partneri to rade“, rekla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Zainteresovani za prisustvo na događaju „Znaš kako” treba da popune formu na sajtu dsi.rs/znaskako, a neposredno pred događaj će dobiti link preko kog će biti u prilici da ga pratite u četvrtak, 14. aprila u 20 časova.

