Zvanično je lanisran realme C53, sa brzim punjenjem od 33W, 128GB i 50MP AI kamerom

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, upravo je lansirao realme C53, kao prvi telefon sa 33W punjenjem u cenovnom segmentu ispod 200 evra. Dolazi sa 12GB dinamičke RAM memorije i 128GB ROM-a, 50MP AI kamerom i najtanjim kućištem u segmentu od 7,49mm, ali i u realme C seriji. realme C53 pruža sveobuhvatno iskustvo u korišćenju pametnog telefona i može se pronaći po početnoj preporučenoj ceni od 20 999 RSD za verziju sa 6GB+128GB memorije, ali ga svi korisnici do kraja meseca mogu pronaći po promotivnoj ceni za prve kupce, od 18 999 RSD kod zvaničnih prodajnih partnera.

Sa više od četiri miliona korisnika u Evropi, realme C serija stekla je dobru reputaciju u pogledu kamere, skladištenja, brzog punjenja i dizajna. Takođe, uređaj koji predstavlja početak strateške nadogradnje C serije, realme C55 trenutno je najprodavaniji realme u Evropi. U poređenju sa realme 8, prethodnim uređajem u segmentu, prodaja realme C55 se dnevno povećala za 300%, dok sa najnovijim C53, realme nastavlja šampionski niz, još jednom redefinišći kakav može da bude telefon iz početnog segmenta.

Prvi u segmentu sa brzim punjenjem od 33 W, ali i sa tri vodeće funkcije

Kako bi korisnicima olakšao svakodnevno korišćenje, realme C53 ima za cilj da prekine eru sporog punjenja nudeći prvo u segmentu 33W SUPERVOOC punjenje, te se telefon do 50% napuni za samo 31 minut. U poređenju sa svojim prethodnikom C53 je povećao brzinu punjenja za 100%, pa sa velikom baterijom od 5000 mAh-a pruža performanse punjenja koje značajno poboljšavaju svakodnevno korisničko iskustvo.

realme C53 pokreće T612 osmojezgarni čipset koji je uparen sa do 12 GB dinamičke RAM i 128 GB ROM memorije, što je ujedno i najveća memorija u segmentu. Uz pomoć DRE Dynamic RAM Expansion tehnologije, realme C53 daje mogućnost za proširenje do 6 GB, a kako bi korisnici uživali u iskustvu korišćenja uređaja sa 12 GB RAM-a. C53 podržava dve nano SIM kartice i jednu MicroSD karticu u isto vreme, što rezultira proširenjem skladišta do 2TB.

Kamera od 50 megapiksela, ekran od 6,74 inča i 90 Hz, i mini kapsula

C53 ima primarnu kameru od 50 MP sa otvorom blende f/1.8 i 5P sočivom pored crno-belog sočiva sa otvorom blende f/3.0, a tu je i 8MP selfi kamera na prednjoj strani. Pored toga, C53 omogućava korisnicima da kreiraju slike u svom željenom stilu sa širokim spektrom inovativnih funkcija.

Napravljen je sa ekranom od 6,74 inča i 90Hz, sa maksimalnom osvetljenošću od 450 nita. Takođe, prva Android Mini kapsula koju je upravo realme napravio nalazi se i u ovom uređaj. Pametno se prilagođava ekranu i obavija prednju kameru za različita obaveštenja, te prikazuje tri različite boje u tri statusa baterije – potpuno napunjena, punjenje i prazna baterija u zelenoj, plavoj i crvenoj boji. realme je potvrdio da će Mini kapsula biti dostupna za sve proizvode C serije ove godine.

realme C53 ima za cilj da postane najbolje dizajnirani pametni telefon iz početnog segmenta sa najtanjim kućištem od 7,49 mm u segmentu. Što se tiče zadnje strane, napravljen je sa sjajnim dizajnom koji dolazi u bojama Champion Gold i Mighti Black.

Dodatno, realme C53 je opremljen 150% UltraBoom zvučnikom, brzim senzorom otiska prsta i multifunkcionalnim NFC-om. Da bi korisnicima pružio dugotrajno korisničko iskustvo, realme C53 se pridržava rigoroznog testiranja kako bi doveo kvalitet na vodeći nivo.

Podelite s prijateljima

Tweet