5 najvažnijih izuma kompanije Motorola

Motorola se nalazi na samom čelu mobilne industrije od 1973. godine. Stvorila je neke od najznačajnijih tehnologija, patenata i inovacija koje savremeni mobilni uređaj čine onim što jeste danas. Od prvog poziva na mobilnom telefonu, do prvog preklopnog pametnog telefona na svetu, Motorolin inovativni duh se pokazao kao ključni deo napretka mobilne industrije.

Ove godine Motorola je proslavila “Nacionalni dan pronalazača”, održan 11. februara u Čikagu, rodnom gradu kompanije. Sa ponosom ističući neke od svojih jedinstvenih tehnologija i ljude koji stoje iza njih, Motorola u nastavku donosi svojih 5 najvažnijih izuma.

Izum 1: Stvaranje intuitivnijeg, prirodnijeg načina interakcije sa vašim pametnim telefonom

Inovacije kompanije Motorola dolaze u svim veličinama, ali im je svima zajedničko to što rešavaju određeni problem potrošača. Zbog toga je Motorola predstavila „Moto Experiences“. Istraživač Leki Valasek i njen tim, 2014. godine identifikovali su da je glavni problem za veliki broj korisnika nedostatak lakog i brzog pristupa funkciji baterijske lampe. Iako su tada postojale aplikacije za tu funkciju, one nisu uvek bile praktične za upotrebu. Zato je tim razvio novi i jednostavan način korišćenja funkcije baterijske lampe na telefonu. Jednostavnim pokretom zgloba, korisnici su sada mogli da na telefonu brzo da pokrenu lampu i isključe je. „To je bio neverovatan inženjerski podvig koji je proizašao iz mnogih podešavanja, testiranja i raznih aktivnosti kako bi se osiguralo da funkcija radi ispravno, onako kako korisnici to očekuju i žele“, rekla je Valasek. Od 1973. godine Motorola pronalazi načine da maksimalno iskoristi tehnologiju dostupnu za rešavanje problema, uključujući naizgled jednostavne probleme poput ovog.

Tokom poslednjih nekoliko godina, Motorola je dodala 15 dodatnih Moto iskustava koja omogućavaju jednostavnije i lakše korisničko iskustvo. Danas, u zavisnosti od modela, oko 80% korisnika koristi barem jednu od ovih dodatnih Moto funkcija svakog meseca.

Izum 2: Pomeranje granica mogućnosti pametnih telefona pomoću Moto modova (i više!)

Mobilna industrija je godinama bila ograničena postepenim ažuriranjima softvera i hardvera. Kada je Motorola lansirala Moto Z porodicu pametnih telefona i Moto modove 2016. godine, želela je da razbije industrijski obrazac uređajima koji su estetski i tehnološki zapanjujući. Iako je u to vreme bio najtanji premium pametni telefon na svetu, najveća razlika Moto Z-a u poređenju sa konkurencijom bila je njegova sposobnost da se transformiše u nešto potpuno drugačije uz pomoć dodavanja posebnih moto modova . Od snimanja kristalno jasnih fotografija iz daljine pomoću 10k optičkog zuma (prvog ove vrste za industriju), do projekcije video zapisa pomoću Moto Insta-Share Projector-a – mogućnosti sa Moto Z pametnim telefonima i Moto Modovima su neograničene.

U vreme kada je tehnologija neophodna onima koji rade i uče od kuće, Motorola teži isporuci transformišuće tehnologije koja i dalje oslobađa snagu vašeg pametnog telefona, ali na nove načine.

Izum 3: Unapređenje mobilne povezanosti, generacija nakon generacije

Motorola je bila tu na svakom koraku. Od prvog javnog poziva mobilnim telefonom na svetu 70-ih godina, pa do lansiranja prvog 5G pametnog telefona na svetu 2018. Godine – Moto Z.

Kako 5G pokrivenost postaje sve rasprostranjenija, Motorola je proširila ponudu svojih uređaja kako bi 5G učinila dostupnijim. Motorolini timovi, sa sedištem u Čikagu, vodili su istraživanje i standardizaciju 4G LTE mreže, a to se nastavlja i danas, razvojem 5G mreže na tržištu. „Srećni smo što imamo puno stručnjaka u našem timu u ovoj kategoriji, koji su nas pozicionirali kao lidera za 5G i šire. ” rekla je Mags Abdul-Gaffoor, izvršni direktor za razvoj hardvera u Motoroli.

Izum 4: Optimizacija kamere

Kvalitetna kamera na pametnom telefonu od suštinske je važnosti za mnoge potrošače, a inženjeri i istraživači kompanije Motorola neprestano traže načine za inovacije i poboljšanje fotografskog iskustva. Na primer, Motorola Razr 5G omogućava korisnicima da iskoriste dve nove karakteristike. Prva je spoljni pregled, koji omogućava brzi prikaz, odnosno korisnik može videti fotografiju na spoljnom ekranu pre nego što je snimi. Druga karakteristika je crtana animacija koja se pojavljuje na spoljnom Quick View displeju, kako bi držala pažnju osobi koja se fotografiše, dok je aplikacija kamere otvorena na glavnom ekranu. „Napravili smo ove dve funkcije koje se mogu videti na najnovijem Razr uređaju, kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja kamere i rešili stvarne probleme potrošača“, rekao je Rahul Desai, direktor kompanije Motorola zadužen za pametne kamere. „Sa svakim pronalaskom ili inovacijom koju istražujemo u Motoroli, uvek težimo da pružimo tri elementa: svrhu, jednostavnost i bogatstvo, a ove karakteristike čine upravo to”.

Izum 5: Ponovno stvaranje“ikone”

Motorola je godinama stajala iza mnogih kultnih proizvoda – najzapaženiji bio je Razr V3, čansiran početkom 2000-ih godina. Najnovija verzija kultnog modela Razr, Motorola Razr 5G, dizajnirana je i napravljena da bude prvi pametni telefon na preklop, koji koristi najupečatljivije elemente dizajna sa originalnog Razra – uključujući šarku, pregib i sekundarni ekran. Stvoreno je preko 20 prototipa novog dizajna koji su se vremenom stopili i doneli modernu verziju modela Razr V3 sa ciljem da se ovi jedinstveni elementi ugrade u savremeni uređaj, koji današnju tehnologiju može da prilagodi potrebama potrošača, a da istovremeno zadrži karakteristike zbog kojih je Razr postao toliko prepoznatljiv.

Tim je patentirao zaštićenu šarku sa nultim razmakom kako bi zatvorio uređaj, istovremeno štiteći ekran i stvarajući još tanji, kompaktniji dizajn. „Motorola dizajnira telefone na preklop već 30 godina, ali sa novim Razrom morali smo da ponovo razmotrimo sve elemente i razmislimo kako da napravimo telefon na potpuno nov način“, rekao je Glenn Schultz, potpredsednik odeljenja za inovacije i razvoj proizvoda. „Šarka sa nultim razmakom omogućila nam je da na tržište iznesemo uređaj koji se potpuno preklapa na pola. Mnogi nisu verovali da to možemo, ali reći ću vam, zabavno je raditi na nečemu za šta svi misle da je nemoguće. “

Kao i kod kultnog prevoja na Razr V3 modela, prevoj Razr-a je omogućio timu da diskretno smesti ključne komponente telefona, zadržavajući moderan dizajn. Spoljni ekran originalnog modela jednako je važan za novi Razr, stvarajući jedinstveni ekran za brzi pregled. Stvoren pomoću najnovijeg softvera, ovaj jedinstveni ekran za brzi pregled omogućava novi način interakcije sa obaveštenjima i aplikacijama vašeg telefona, poput muzičkih plejera, mapa i kamere, čak i bez otvaranja uređaja.

Motorola je igrala centralnu ulogu u napretku industrije i ne planira da se zaustavi uskoro, zato što će u 2021. godini doneti još uzbudljivih inovacija.

