9Inspiration konferencija ponovo okupila IT zajednicu za NURDOR

Druga po redu 9Inspiration konferencija, koju organizuje kompanija Levi9 IT, održana je u petak, 29. septembra, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovaj događaj bio je prilika za IT zajednicu iz Srbije da pored domaćih, čuje i predavače iz Velike Britanije, Nemačke i Holandije.

Svoja bogata iskustva su sa posetiocima podelili govornici: Kevin Henney, Radovan Baćović, Florian Rappl, Edwin van Andel, Luka Aničin, Jelena Pavlović, Jovana Milanović, Marina Zvicer i Žolt Varga.

Kroz miks raznolikih tema i perspektiva, konferencija 9Inspiration publici pruža priliku da obogati svoje znanje i umreži se sa kolegama iz IT oblasti. Pored toga, ovaj događaj ima za cilj da inspiriše pojedince da kroz profesionalni razvoj lokalne IT scene, učine nešto dobro i za širu zajednicu u Srbiji.

Kao i prethodne godine, i ovog puta konferencija je imala humanitarni karakter, budući da je sav prihod od prodaje ulaznica direktno doniran Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka (NURDOR). IT zajednica je ove godine, od kotizacija za konferenciju, prikupila 1.255.474 dinara, a NURDOR će kroz ovu donaciju imati priliku da podrži svoj projekt Roditeljske kuće u Beogradu, pomažući roditeljima i njihovim mališanima na putu ka ozdravljenju.

Jovana Ibrajter, deo Levi9 kompanije je izjavila:

„Pored cilja umrežavanja IT zajednice, ova konferencija ima još jednu važnu dimenziju – svaki učesnik ove konferencije je deo kampanje IT zajednica za Nurdor. To praktično znači da se sav novac od kotizacija, donira Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka NURDOR. Do sada smo, kroz ovu kampanju, skupili milion i dvesta hiljada dinara i tako dobili priliku da na ovaj način pomognemo mališanima i njihovim roditeljima na putu ka ozdravljenju“. Konferencija 9Inspiration još jednom je pokazala da predstavlja kvalitetan spoj ekspertize, inspiracije i humanosti, doprinoseći pozitivnim promenama kako u IT industriji, tako i u celokupnom društvu.

Podelite s prijateljima

Tweet