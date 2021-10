Acer lansirao računare sa antibakteriološkom zaštitom

Acer-ovi „antimicrobial“ laptop računari nalaze se na tržištu već nekoliko godina, ali su postali posebno popularni od trenutka kada je krenula COVID-19 pandemija. Sada je, na next@Acer događaju kompanija predstavila tri nova uređaja iz ove linije – laptop, dva-u-jednom računar i tablet.

Acer bez bakterija

Pod antibakteriološkim dejstvom podrazumeva se sposobnost uništavanja ili sprečavanja rasta mikroorganizama (posebno patogenih vrsta). To znači da na ovako zaštićenim površinama ne postoji mogućnost razmnožavanja ili širenja bilo kakvih mikroorganizama.

Acer tvrdi da ima „Antimicrobial 360 Design“, kao i da se protiv mikroorganizama bori na sveobuhvatan način, zaštitom svih površina uređaja. One su premazane silver-ion agensom koji ima sposobnost uništavanja bakterija tako što apsorbovanjem bio-molekula (DNA, proteinske membrane, enzima ili međućelijskih sadržaja) u bakterijama deaktivira njihove funkcije. Acer-ov silver-ion agens sposoban je da uništi do 99.9 procenata bakterija, prema International Organisation for Standardization 22196 test protokolu. Proizvodi iz nove linije imaju i Gorilla Glass zaštićene ekrane, koji su takođe premazani sa silver-ion agensima.

Kompanija tvrdi da će svoj portfolio uređaja sa ovom zaštitom i dalje širiti, kroz različite proizvodne linije. Najnoviji uređaji su TravelMate Spin P4, dva-u-jedan poslovni uređaj zasnovan na 11. generaciji Intel Core i7 procesora, sa 1 TB SSD-om, Enduro Urban N3 vodootporni laptop sa ekranom dijagonale 14 inča, takođe zasnovan na istoj seriji procesora, kao i Enduro Urban T3 10-inčni Android tablet zasnovan na MediaTek MT8383 procesoru i 4 GB RAM-a.

Svi pomenuti uređaji biće dostupni u prodaji do kraja ove godine.

Izvor: Ars Technica

