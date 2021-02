Activision jednim potezom izbacio 60.000 Call of Duty: Warzone varalica

Desetine hiljada varalica koji su pokušavali da iskoriste propuste u igri Call of Duty: Warzone, izdavač Activision je izbacio, što je jedan od više koraka u pokušaju da osnaži platformu i ohrabri igrače koji igraju po pravilima. To je svakako korak u pravom smeru, a kako će to uticati na gejmersku zajednicu koja igra ovaj naslov, ostaje da se vidi.

U svom blog postu, izdavač je objavio da je nedavno zabranio 60.000 naloga koji su potrđeni da su povezani sa nekim softverom za varanje u igri Warzone. S ovim potezom, Activision je sada u potpunosti izbacio više od 300.000 varalica u celom svetu.

Battle Royal mod Warzone u okviru Call of Duty franšize trenutno je jedna od najpopularnijih igara takvog tipa na svetu, a neke procene su da je u toku 2020. godine bilo aktivno oko 75 miliona igrača.

Izvor: techspot

Podelite s prijateljima

Tweet