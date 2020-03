Adobe daje svim svojim korisnicima besplatno dva meseca Creative Cloud

S obzirom da sve više ljudi radi i uči od kuće, usluge u cloud-u postaju važnije nego ikad jer omogućavaju studentima i radnicima da zajedno rade na daljinu i zajedno sinhronizuju svoje fajlove, kao i da im mogu pristupiti s bilo kog mesta, poput njihovih kućnih računara.

Adobe-ov Creative Cloud jedan je od tih servisa i čini se da kompanija sada daje svim svojim pretplatnicima dva meseca besplatno. Korisnici treba da imaju Creative Cloud nalog i pretplatu za početak, tako da ćete zapravo besplatno produžiti pretplatu za dodatna dva meseca.

Međutim, iz nekog razloga Adobe zaista nije pokazao kako da zatražite ovu opciju. Umesto toga, čini se da je kompanija sakrila ponudu i da ćete morati da prođete kroz neke korake da biste je zatražili. Pre svega, moraćete da se prijavite na svoj Creative Cloud nalog. Drugo, nakon što ste se prijavili, idite na odeljak Manage Plan i zatražite da otkažete svoj plan.

I had a little trouble getting through it so here’s a video for my visual learners LOL pic.twitter.com/jCok7OzHi5

— Yehju Park (@yehjupark) March 17, 2020