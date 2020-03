Review: Huawei P40 Lite – I bez Google-a, život je lep

Novi telefoni – nova era. Kineski gigant Huawei odoleo je u proteklom periodu, kombinacijom fokusa na tržišta gde je pozicija oduvek bila jaka i nuđenjem raznih varijanti telefona kojima je mogao da obezbedi Google licencu na evropskom tlu. No, svemu dođe kraj, pa je Huawei, ohrabren uspehom ograničenog lansiranja Mate 30 Pro telefona bez Google servisa, rešio da krene punom parom. Procenio je da je trenutak došao, i da su HMS i AppGallery, alternative Google sistemu i Play prodavnici aplikacija, zreli za masovnu upotrebu

U Srbiju je stigao, kao i svake godine u ovo vreme, Lite model P serije mobilnih telefona kompanije Huawei, tradicionalni prodajni oslonac, naročito na domaćem tržištu jer se perfektno uklapa u lokalne platežne mogućnosti. P40 Lite nastavlja tamo gde su prethodnici stali. Tradicija i tržišni trenutak diktiraju neophodnost uspeha po svaku cenu. Da ne govorimo o strahovitom pritisku koji upravo na kategoriju telefona od tristotinak evra prave „pristupačni kineski brendovi”, kao što su već dobro ušančeni Xiaomi, novopridošli Realme, prepoznatljiva Nokia, a tu je i visprena Motorola. I da stvari po Huawei, makar naizgled, budu još teže, svi pomenuti konkurenti mogu da računaju na Google aplikacije. Stoga, evo odlične prilike da istražimo – ima li života bez Google-a?

Upadljiva lepota

Raspoložive boje Huawei P40 Lite telefona: Zelena, pink-plava i crna

P40 Lite je jednostavno veoma lep telefon. Dolaziće u (barem) tri varijante – crnoj, smaragdnozelenoj i roze-plavoj. Crna verzija je neutralna i namenjena pre svega poslovnim ljudima, dok zelena izgleda fantastično, a treća varijanta na kojoj se boja šeta od roze do plave i obrnuto svideće se nežnijem polu. Moglo bi se reći da bi bilo idealno da ovako elegantan i dopadljiv telefon prati i određena doza otpornosti, ali od toga tradicionalno nema ništa. Plastični okvir i leđa kombinuju se sa staklom spreda, čineći elegantnu kombinaciju koja je sasvim primerena cenovnom rangu u koji je telefon pozicioniran.

Snimci Huawei P40 Lite telefona

Pozadi je najupadljivija stavka kvadratni kamera modul sa čak četiri senzora. Dobre vesti su da glavni senzor sa 4-u-1 Quad Bayer podrškom, pravi odlične fotografije. Uostalom, reč je o Sony senzoru koji je prethodne godine nalazio svoje mesto uglavnom u telefonima visoke kategorije. Prepoznatljiva noćna fotografija na Huawei telefonima sada je bolja jer snažan čipset smanjuje vreme ekspozicije, odnosno skraćuje vreme pravljenja noćne fotografije. Svaki od preostala tri senzora ima konkretnu svrhu. Za širokougaone snimke tu je 8 MP senzor, a dva senzora od po 2 MP služe za makro fotografije (snimci iz velike blizine), odnosno merenje dubine i podršku za konkretne efekte, prvenstveno kod portret fotografija i drugih vidova zamućivanja.

Primeri zuma: Normalna, Ultrawide (0.6x), 2x i 6x

Napred zatičemo selfi kameru od 16 MP, smeštenu u jedan ugao (punch-hole kamera), koja takođe obavlja dobar posao.

Odlična prednja kamera

Ekran telefona od 6,4“ je toliko svetao da lako možete da pomislite da je reč o OLED-u. Ipak, radi se o LTPS IPS ekranu, vrlo dobrih karakteristika. Rezolucija je 2310 × 1080 piksela, a gustina prikaza 398 ppi. Softverskim putem se ekran može prilagođavati na razne načine, pa ćete iz njega lako izvući maksimum, a bitno je da zbog velike osvetljenosti on i po jarkom svetlu daje vrlo jasnu i preciznu sliku.

Prolećna snaga

Dok su tokom prethodne godine morali da isporučuju uređaje sa starim hardverom da bi dobili Google licencu, odbacivanje tih briga dalo je slobodu u izboru čipseta. Tako P40 Lite koristi Kirin 810, čipset namenjen telefonima srednje klase. Reč je o rešenju koje je napravilo daleko veći skok kada su performanse u pitanju u odnosu na prethodnika (Kirin 710), nego što je to recimo u visokoj klasi (Kirin 980 vs Kirin 990). P40 Lite je istinski brz telefon, koji isporučuje visok nivo performansi, a uvek je moguće aktivirati Performance mode, odnosno GPU Turbo režim za izvlačenje dodatne snage. Kirin 810 čipset je uparen sa 6 GB RAM-a i 128 GB UFS 2.1 skladišta, tako da korisnicima zaista ničeg neće nedostajati. Proširenje memorije je moguće, ali putem NanoMemory kartica, standarda koji podržava samo Huawei.

Rezultati Antutu testa – bez i sa uključenim performance modom

Baterija je udarni adut van svake sumnje – čak 4200 mAh, i to s prepoznatljivo dugotrajnim funkcionisanjem koje omogućava da P40 Lite radi danima do novog punjenja. Zahvaljujući punjaču od čak 40 W – rekord u klasi, i ne samo u njoj – telefon ćete veoma brzo i lako dopunjavati. Čak 70 odsto kapaciteta dopuni se za svega pola sata.

Posebno bismo istakli skener otisaka prstiju. Ugrađen je u taster za uključivanje i u podešavanjima možete podesiti da pristupate telefonu prostim prislanjanjem prsta na taster, bez potrebe za pritiskom. Vrlo elegantno, logično i munjevito brzo rešenje. Pitamo se zašto ga ne srećemo češće na telefonima. Dodajmo još da je 3,5-mm konektor tu, te njegovo prisustvo pozdravljamo u ime čitave zajednice audiofila – da, dotle je došlo.

Kada kažete „ne” Google-u

Sve što smo nabrojali bledi pred prostim pitanjem – funkcioniše li to u praksi, i kako radi bez Google-a? Huawei P40 Lite dolazi sa Android 10 AOSP sistemom koji ne podržava Google Mobile Services. Zato su tu HMS – Huawei Mobile Services, u čiji je razvoj kompanija mnogo uložila, skupa sa Huawei App Gallery koja treba da odmeni Google Play Store, dok EMUI 10 korisnički interfejs stoji povrh svega. I paradoksalno, u ovoj verziji, posebno zahvaljujući – konačno – dodatoj podršci za App Drawer, više nego ikada podseća na izvorno Google iskustvo iz prethodnih godina.

Interfejs Huawei P40 Lite telefona: EMUI 10, aplikacije, alati

Razlike definitivno postoje, i ukoliko spadate u one koji ne mogu bez Google mail-a, ali i mnogo bitnije, tone pratećih servisa koje je Google razvijao godinama, poput Music-a ili lokacijskih servisa s kojima lako idete javnim saobraćajem kroz evropske gradove i slično, ne bi bilo fer reći da je sve na tom nivou. S druge strane, da li se može bez Google-a? Odgovor je potvrdan i ne sumnjamo da će mnogi upravo u tome videti određene prednosti, ne želeći da ih Google u stopu prati i ima sve informacije o njihovom kretanju, navikama, željama.

Da krenemo od početka – sada je podrazumevani način navigacije putem gestova, gde pokretima od ivica idete natrag, pozivate multitasking i slično. Ne brinite, sistem će vas pitati da li želite ovaj sistem navigacije (koji dosta podseća na iPhone i na nove Google gestove) ili tradicionalni sistem s tri tastera i u svakom trenutku možete „šetati” između njih. Huawei Music, Videos i Health aplikacije su preinstalirane, i nude ne samo pokretanje muzike i videa u lokalu već i pristup servisima i prodavnicama gde možete kupiti muziku ili strimovati video, ali samo u kompatibilnim regionima, gde za sada nas još uvek nema. Today predstavlja zamenu za Google Feed, i tu se najpre agregiraju vesti, koje s vremenom bivaju filtrirane i optimizovane u skladu s vašim interesovanjima.

Alternative

Postoji nekoliko načina da zadržite postojeće aplikacije na Huawei telefonu ili dođete do novih. Jedna od varijanti jeste korišćenje Phone Clone opcije, koja brzo i lako kopira aplikacije sa starog telefona na novi (izuzev Google aplikacija). One će (uglavnom) raditi, ali imajte u vidu da ove aplikacije neće dobijati nova osveženja i apdejte. Druga opcija bila bi korišćenje nekog drugog app store-a, koji takođe raspolažu velikim brojem korisnih i poznatih aplikacija. Recimo, Amazon App Store ili APKPure odlično će poslužiti da dođete do velikog broja besplatnih aplikacija.

Huawei AppGallery

Ipak, prva i najvažnija adresa trebalo bi da bude AppGallery. Reč je o Huawei alternativi za Google Play Store, i ne smemo ni da zamislimo koliko je truda, novca, znoja i reči potrošeno kako bi se ona napunila aplikacijama. Znamo i koliko je lokalna kancelarija uložila truda u tom smislu – vrlo verovatno zapravo znamo samo za deo. Istina je da posao konverzije nije veliki (uostalom, i dalje je reč o Android aplikacijama) i da se završava veoma brzo, ali treba razvojne timove naterati i na taj mali napor. Rezultat je, moramo reći, iznenađujuće dobar.

Na primer, dobar deo medijskih aplikacija pronaći ćete na AppGallery-ju, spremne za upotrebu: Blic, Mondo, N1 Info, Kurir… Tu su RTS Planeta, Poslovi Infostud, Orion TV, razne popularne aplikacije kineskih servisa (npr. Alibaba) i slično. Postoje i mnoge aplikacije na čiju smo upotrebu navikli: Delfi knjižare, Naslovi.net, Deezer, Booking.com, Polovni automobili… Ukoliko želite da platite parking, tu je dobro poznati Parking Manijak. Zanima vas situacija u Beogradu? Tu je Beograd uživo sa slikom koju prikazuju brojne kamere razmeštene širom grada. Nepregledno more igrica je prisutno takođe – naravno, ne sve, ali pretpostavljamo da se na ogromnom broju konverzija radi, ne samo zarad nas već zbog ogromnog kineskog tržišta koje je glavno svetsko poprište okršaja u mobilnim igrama. Dakle, puno toga je učinjeno da korisnik uopšte ne oseti odsustvo Google-ovih aplikacija i servisa.

Gde je najveći problem? Iskreni da budemo, to su lokacijski servisi i mape. Huawei je potpisao sporazum s kompanijom TomTom, i očekuje se njihova Maps aplikacija, koja bi umnogome trebalo da odmeni Google Maps. Postoji nekoliko alternativa, ali one nemaju tu svestranost i brojne opcije kao najveći lokacijski servisi. No, ukoliko samo želite da dođete iz jednog dela grada u drugi, ni HERE ili Maps.ME vas neće izneveriti.

Dakle, ukoliko vas zanima da li je život bez Google-a moguć, odgovor je definitivno: „Da”. Da li je lep? I te kako, ali uz ogradu da nije baš sve na istom nivou. Ali da li su vam nužni milioni aplikacija sa Google servisa ili zapravo dobar izbor između par desetina hiljada, koliko je trenutno dostupno na Huawei AppGallery? Sve nas to vraća na priču o tome da dosta toga zavisi od vaših očekivanja i kriterijuma. No, sada kada smo isprobali novi sistem, potpuno smo uvereni u ispravan put kojim se razvija, i sigurni da je život i te kako lep i bez Google-a. Kada na to dodamo odlične karakteristike telefona, stvari postaju još lepše, te vam potpuno mirne savesti možemo preporučiti Huawei P40 Lite, naročito ukoliko spadate u korisnike koji nisu i ne žele da postanu zavisnici od američkog giganta Internet pretrage.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs

