Adobe i Smithsonian muzej prave AR izložbu života u okeanima

Adobe je najavio novo partnerstvo sa Smithsonian muzejom i Hydrous-om, u cilju kreiranja AR izložbe koja će na mobilnim telefonima predstaviti život u okeanima. Hydrous je napravio program nazvan „The Decade of Ocean Empathy“ koji je podržao UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, u koji su uključene Smithsonian-ove 3D kolekcije skeniranih korala. Dogovorena saradnja sa Adobe-om omogućiće im da upotrebe AR alat Adobe Aero kako bi oživeli ovu virtuelnu izložbu jednostavnim skeniranjem QR kodova.

Interaktivne 3D animacije

Projekat se zasniva na seriji interaktivnih trodimenzionalnih animacija, koje će pomoći gledaocima da bolje razumeju i vizuelizuju život u okeanima, a sadržaji su fotorealistični renderi i digitalni prikaz okeanske flore i faune. Osim 3D modela smeštenog u AR ambijent, sve će biti pokriveno narativom i u potpunosti će biti interaktivno. Cilj projekta je da se podigne svest o pretnjama s kojima se suočava život u okeanima, kao i kako čovek svojim nesavesnim delovanjem utiče na promenu okeanskog ekosistema.

Upotreba AR-a će u budućnosti učiniti muzejske postavke ne samo atraktivnije, već i mnogo interaktivnije, i omogućiće da se znatno proširi krug posetilaca koji će imati priliku da vide te postavke. Inače Adobe Aero aplikaciju mogu da preuzmu korisnici iOS i Android telefona, ali zbog velike zahtevnosti tek nekoliko modela ispunjava sve uslove za njen normalan rad.

