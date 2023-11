Adria Security Summit 2023: Na krilima zmaja

Najuspješniji Adria Security Summit Powered by Intersec do sada zatvorio je svoja vrata u Ljubljani. Iza njih, ostala je zbirka rekorda u svim kategorijama: sa 150 izlagača, 2.800 gostiju iz 43 zemlje i 5.000 održanih sastanaka Summit je ovjerio svoju poziciju kao vodeći regionalni događaj za razmjenu znanja, inovacija i poslovnih prilika u svijetu sigurnosti i sektorima naslonjenim na njega.

Kako brojevi o posjetama ponekad mogu zvučati suhoparno, počnimo priču o ovogodišnjem Summitu detaljem da smo ga otvorili jednim četveronožnim robotom i zmajem. Robotski pas čuvar tu je bio glasnik budućnosti industrija kojima smo posvećeni, dok smo ljubljanskog Zmaja, simbola ovog grada, usvojili kao neformalnu maskotu ovogodišnjeg Summita. Od prvog smo posudili lojalnost ideji promocije sigurnosti, a od drugog snagu da je pretvorimo u vanredno uspješan događaj iza čijih statističkih rekorda stoje iskustvom podržana organizacija i najveći odaziv gostiju sa svih strana svijeta.

U društvu deset najboljih s liste Security 50 i kreme regionalnih izlagača

S ponosom možemo istaknuti da smo na ovogodišnjem Adria Security Summitu ugostili rekordnih 150 izlagača, što predstavlja najveći broj učesnika ikada. Još važnije, to uključuje i deset sigurnosnih kompanija s ugledne Security 50 liste najboljih svjetskih tržišnih igrača (Hikvision, ASSA ABLOY, Nedap, Suprema, ZK Teco, Uniview, Avigilon by Motorola Solutions i sl.), kao i kremu regionalnih kompanija kakve su Alarm automatika, Akoda +, CreaPlus, Eccos Inženjering, Tenzor, Systeh, TRS i drugi.

Ova impresivna brojka potvrđuje rastući ugled i značaj našeg događaja u industriji sigurnosti i šire. Među učesnicima se posebno zahvaljujemo sponzorima koji ove godine broje 180 kompanija, uključujući dijamantne (Alarm automatika, Konica Minolta), platinaste (Akoda plus, Ateis Europe, Bosch Security and Safety Systems, CREAPlus, Monitoreal, Nedap Security Management, Suprema Europe, Teksel, ZKTeco Europe), i zlatne sponzore (Advancis, ASSA ABLOY, Hikvision, Kaspersky, Avigilon by Motorola Solutions, PRIANTO, Qognify, Ruijie Networks, SALTO Systems, Spica Group, Stelkom, Tenzor, TecnoAlarm, Ultravision Consult, Zarja elektronika).

Regionalni događaj s međunarodnim oreolom i rekordnom posjetom

Priču o statistici ne možemo zaključiti bez neizbježnih cifri, a one su ove godine ponovo poslužile kao ilustracija činjenici da je ovogodišnji Summit s rekordnih 2.800 gostiju iz 43 zemlje zabilježio rast broja posjetitelja od 12% u odnosu na visokih 2.500 s prošlogodišnjeg skupa u Zagrebu. Važno je napomenuti da je skoro 17 posto njih ovaj put došlo izvan famozne „regije“, što vodi do zaključka da je Summit u tišini prerastao svoju regionalnu odoru i odjenuo se novim internacionalnim ruhom. Tako su kroz vrata centra Gospodarsko razstavišče u Ljubljani ove godine prošli gosti s putnim dokumentima: Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kipra, Bugarske, Nizozemske, Kine, Turske, Njemačke, Austrije, Irske, Italije, Češke Republike, Španije, Norveške, Kanade, Rumunije, Izraela, Francuske, Poljske, Latvije, Estonije, Danske, Švedske, Belgije, Ukrajine, Mađarske, Grčke, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Finske i Tajvana.

To nipošto ne znači da je već tradicionalno dobar odaziv regionalnih posjetitelja stavka koju ćemo preskočiti jer Summit i dalje s ponosom nosi imenicu „Adria“ kao svoj pečat kvaliteta. U ovom segmentu, struktura gostiju jasno odražava regionalnu prepoznatljivost Summita i izražen interes učesnika da ga iskoriste kao most za saradnju s ostatkom svijeta. Najveći broj gostiju dolazi iz Hrvatske i domaćina Slovenije, s udjelima od 22,23%, odnosno 20,71%. Bosna i Hercegovina, Srbija i Sjeverna Makedonija također su značajno zastupljene s 12,28%, 17,57% i 8,66%. Iako s nešto manjim udjelom, i Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika bila odlično zastupljena na događaju s 2,30% gostiju, što pokazuje da posvećenost razvoju sigurnosne industrije nema veze s brojem stanovnika ili kvadratnim kilometrima u atlasu.

Skoro 40% učesnika su najviše rangirani predstavnici kompanija

Adria Security Summit 2023 pokazao se kao manifestacijska osovina za povezivanje profesionalaca iz različitih sektora, s dinamičnom strukturom učesnika koja naglašava inkluzivan pristup događaja sigurnosnoj i pratećim industrijama. Kao ilustraciju, navedimo podatak da je i ove godine Summit poslužio kao svestrana platforma za poslovno umrežavanje na licu mjesta, s rekordnih 5.000 održanih sastanaka.

Ovogodišnjem Summitu prisustvovalo je impresivnih 38,06% predstavnika višeg menadžmenta i rukovodilaca, što je pokazatelj atraktivnosti događaja među najvišim donositeljima odluka u sektoru sigurnosti i srodnim industrijama. Regionalni ili nacionalni rukovodioci prodaje i distribucije, menadžeri i osoblje činili su značajnih 21,58% prisutnih. I „tehnički“ segment struke na Summitu nije bio zanemaren – sa 17,83% učesnika koji predstavljaju inženjere, stručnjake i programere. Srednji nivo menadžmenta, koji se sastoji od menadžera ključnih klijenata, projekata i razvoja poslovanja činio je 15,68% prisutnih.

Summit kao ogledalo evolucije industrije: uspon cyber sigurnosti

Adria Security Summit je kao koncept od početaka razvijan kao dinamično ogledalo industrijskih trendova koji se, između ostalog, reflektiraju i u zastupljenosti učesnika s cijelim spektrom proizvoda i vertikala iz kojih dolaze. Rješenja za videonadzor ponovo zauzimaju istaknuto mjesto na Summitu, sa 18,03% izložbenog prostora posvećenog njima. Nimalo iznenađujuće, videonadzor po zastupljenosti u stopu slijede rješenja za cyber sigurnost (10,19% izlagača), što je ponovna potvrda uloge Summita kao glasnika gibanja industrije koja danas stavlja sve veći fokus na zaštitu digitalne imovine i sistema od cyber prijetnji. Još jedno iznenađenje na Summitu bila je i visoka zastupljenost (10,61%) protivpožarnih alarma, opreme za upozoravanje na prisustvo dima i plina, te rješenja za zaštitu od požara i evakuaciju. Ova kategorija je pokazala svevremenu relevantnost posvećenosti protivpožarnoj zaštiti i potrebe za najboljim mogućim odgovorom na vanredne situacije koje čovjeka prate, praktično, od paljenja prvog ognja.

Sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena su sa svojih 8,20% zastupljenosti imali standardno dobru vidljivost, a uz sisteme protivprovale i pratećih alarmnih sistema (9,52%) čine važan dio sigurnosnog kolača na koji industrijski predstavnici i danas uvelike računaju. Ovaj spektar zatvaraju mehanički sigurnosni sistemi (4,21%) i sistemi zaštite perimetra (5,32%), koji su pokazatelji trajne važnosti sprege „stare“ tehničke sigurnosti i novih tehnoloških rješenja za sve koji na Summitu traže holistički pristup zaštiti života i imovine.

Ostali značajni sektori uključuju pametne domove i gradove i rješenja za automatizaciju (6,80%), koja su sa IT/ICT industrijom (7,71%) podjednako zastupljena kao relativno novi, ali danas neizbježni dio sigurnosnog, informatičkog i komunikacijskog pejzaža savremenog življenja i poslovanja. Na kraju, tu su i vertikale koje su zbirno pokrile 9,49% izložbenog segmenta, a uključuju komunikacije i transport, proizvodnju, građevinarstvo i arhitekturu, maloprodaju i distribuciju, bankarstvo/finansije, ugostiteljstvo, obrazovanje, naftu i plin, zdravstvo, mobilnost, stambeni sektor i farmaciju. Raznolikost ovih vertikala pokazatelj je rastućih sigurnosnih potreba u svakoj od njih, što Summit plasira kao ključnu platformu u okviru koje ovi profesionalci mogu lako istražiti i pronaći rješenja za svoje poslovne izazove i dileme.

Ususret Sarajevu 2024.

Uz spektar tema i studija slučaja, Adria Security Summit 2023 je gostima i učesnicima ostavio mnoštvo tema za razmišljanje koje će u konačnici lako „pretopiti“ u konkretne stavke u svojim poslovnim strategijama. Događajem u Ljubljani završen je jedan ciklus u kojem se Summit uspio nametnuti kao centralno mjesto za razmjenu znanja, ideja i tehnoloških dostignuća u sigurnosnom i drugim sektorima. Prije povratka u Sarajevo kao mjesto u kojem je Adria Security Summit davne 2015. napravio prve korake na putu na kojem je postao najveći regionalni industrijski događaj ovog tipa, pred organizatorima ostaje važan, ali i „ugodan“ izazov premašivanja svega do sada postignutog, a na zadovoljstvo svih učesnika bez kojih bi ovaj put bio duži i trnovitiji. Do susreta u Sarajevu 2024. neka Adria Security Summit 2023 ostane najčitanije poglavlje u priči o uspjehu jednog industrijskog događaja i njegove publike.

