Age of Mythology: Nova nada za ljubitelje igre

Video igre su stigle u naše domove sedamdesetih godina prošlog veka, te su od tada bitna alatka za popravljanje realnosti. Iako je tržište bogato novim naslovima, mnogi se još uvek sa nostalgijom sećaju igara od pre nekoliko godina, čak decenija.

Upravo pomenuta sećanja zaljubljenike u starije igre motivišu se s vremena na vreme prisećaju starijih naslova. Neki od njih se lako pronalaze na piratskim sajtovima, iako ih u prodaji nema. Tako ćete ponovo moći da gospodarite Pongom, prvom arkadnom igrom iz 1972. godine, ili možda nešto mlađom Age of Mythology iz 2002. Izniklo je mnogo sajtova koji popisuju i čuvaju ove napuštene naslove, a svojim sadržajima su smislili i zajedničko ime – abandonware, koji se definiše kao bilo koji softver koji je star nekoliko godina, te se više ne pravi niti podržava od strane proizvođača. Kad govore o abandonwareu, korisnici obično misle na stare video igre ili druge softvere koje neko besplatno distribuira online. U mnogim slučajevima ovakva distribucija proizvoda nije legalna, budući da su i stari softveri zaštićeni kao intelektualno vlasništvo, bilo da ih kompanija još uvek prodaje ili ne.

U poslednje vreme kompanije su počele ponovo da puštaju stare naslove u prodaju, besplatno ili za neku određenu sumu, a stručnjaci su ih prilagodili novim platformama. Age of Mythology od nedavno je ponovo u fokusu, budući da se o igri koja govorilo tokom jednog intervjua na Age of Empires događaju. Prisutni su poželeli da saznaju hoće li Mythology dobiti Definitive Edition kao ostale Age of Empires igre, na šta je kreativni direktor Xbox Game Studios odgovorio da se o tome ozbiljno razmišlja.

Istina je da se Age of Mythology pojavio na Steamu sada već daleke 2014. godine, dok je ekspanzija Tale of the Dragon izašla 2016. godine. To je više nego što su mnoge starije igre dobile, ali Microsoft ipak nije ništa novo ponudio u poslednjih pet godina kada je ova igra u pitanju.

