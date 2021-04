Kako ne raditi od kuće, a osećati se kao kod kuće?

Gorski Hotel & Spa na Kopaoniku je jedinstveno mesto koje će vam pružiti preko potrebnu promenu. U neposrednom dodiru s prirodom, bićete raspoloženi i za rad i za opuštanje koje nam nedostaje svih ovih meseci.

Prošla je već čitava godina u kojoj je rad od kuće postao svakodnevica i za one koji inače nisu mogli ni da pomisle na ovakav način obavljanja radnih zadataka. Od oduševljenja, preko misli da bismo mogli tako zauvek, do neizdržive želje da se vratimo u kancelariju – sve smo prošli.

Sada kada smo uvideli sve prednosti i jedne i druge strane, najviše bismo voleli da možemo da imamo zdravu kombinaciju i, kao za mnogo drugih stvari u dobrim starim danima, mogućnost izbora.

Povratak kući

Brojke nam diktiraju tempo života i rada, a šta kaže statistika o radu od kuće? Po istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, broj zaposlenih koji je radio od kuće se, za drugi kvartal 2020, povećao 4% u odnosu na isti period 2019. godine. Koliko će još trajati situacija u kojoj smo se našli i potreba da što više ostajemo kod kuće, niko ne može precizno da nam kaže, a brojke koje indikuju da rad od kuće postaje način funkcionisanja svih koji za to imaju uslove konstantno se povećavaju.

Opiranje proleća da se konačno pojavi, zagađen vazduh i standardni izazovi koje nam gradski život nameće nikako nam ne pomažu da pronađemo olakšanje i zdrav beg od svakodnevice. Deca hoće svoj komad pažnje, mi hoćemo naš komad mira, poslodavac hoće maksimalno zalaganje, a dnevne obaveze se još uvek ne obavljaju same. Dođu dani kada nas sve to premori, ali postoji jedna strana na koju zaboravljamo, a može nam doneti preko potrebno olakšanje. Niko nije rekao da rad od kuće mora da bude baš rad od kuće. Da, moramo da radimo, ali to može biti i s nekog drugog mesta. Na primer, možemo da budemo okruženi šumom, čistim vazduhom, sadržajima za decu i potpuno bezbedni.

Više od kuće i kancelarije

Tragajući za idealnim mestom gde bi se moglo dobiti sve nabrojeno, pa i više od toga, došli smo do Kopaonika. Nacionalni park znači da je priroda netaknuta. Netaknuta priroda znači da je vazduh savršeno čist. Ako ćemo opet da govorimo u brojkama, to zvuči ovako – dok je u Beogradu indeks zagađenosti 125, na Kopaoniku je 4! Kad smo već došli do Kopaonika, našli smo i ono što je na njemu najbolje, a to je Gorski Hotel & Spa.

Ovaj luksuzni hotel i spa nalazi se u samom centru skijališta, na stazi Malo jezero. Potpuno je uklopljen u prirodno okruženje, a panoramski prozori, kamin i miris drveta pružaju osećaj sjedinjenja s prirodom od prvog koraka načinjenog u hotelu. Opet brojke – najmanja soba ima čak 32 m2, voda u spoljnom bazenu je 35 stepeni, a osećaj dobrodošlice nemerljiv. Većina soba ima prekrasne poglede na vrhove (da, i na Pančićev), hrana koju služe je raznovrsna, s mnogo zdravih opcija, a uvedene su sve mere koje su neophodne radi sprečavanja širenja virusa, jasno su predstavljene i isključive.

Spa centar nudi pregršt različitih sadržaja, od spoljnog bazena koji radi cele godine jer se voda zagreva, preko unutrašnjeg, do sauna, masaža, tretmana… Ali dobro, nećete raditi iz spa centra. To vam sve govorimo za onaj deo relaksacije posle posla, umesto prebacivanja na kauč ili fokusa na drugi ekran.

Spremni za radne zadatke

Za rad „od kuće”, ili u ovom slučaju iz Gorskog raja, važno vam je da znate sledeće: Wi-Fi konekcija je savršena. Mir i tišina su zagarantovani. Room service je aktivan. Za decu su tu brojne aktivnosti – movie room u kom se u dva termina puštaju animirani filmovi, games room s različitim društvenim igrama i igraonica sa stručnim osobljem za nešto mlađu dečicu.

Da ne bi ceo put prošao samo u radu, nego da biste proveli što više vremena u prirodi, s dragim osobama i opuštajući se, u Gorskom su napravili specijalne ponude koje nude spoj svega najboljeg. Tako, možete da birate da Uskrs i 1. maj provedete upravo tamo, te da veći fokus bude na odmoru. U tom slučaju čekaju vas besplatan smeštaj za decu, uz bogat organizovan i vođen program za njih, kako biste vi mogli da isprobate sve ono što smo pomenuli da nudi spa centar. Omiljeni dečji praznik bi u ovom slučaju bio idealan spoj zabave, kvalitetnog zajedničkog, ali i samostalnog vremena za opuštanje.

Prolećna ponuda

Ako vam se pak žuri i želite da što pre Gorski Hotel & Spa postane vaš ofis, prolećna specijalna ponuda je savršena za vas. Smeštaj za decu je gratis, parking je besplatan, a dobijate i popust za ekskluzivni à la carte restoran La Pista koji je ove zime otvoren u sklopu hotela.

Važno je istaći i da Gorski ima tehnički vrhunski opremljen i prelep kongresni centar koji omogućava organizovanje hibridnih događaja uz potpuno novi doživljaj i lakoću. Takođe, aktuelni su timbilding paketi za manje grupe ljudi, sa aktivnostima u prirodi koje omogućavaju distancu, a obećavaju dobru zabavu.

U ponudi su i vaučeri sa specijalnim cenama za period proleća i leta, pa možete razmotriti ideju da na ovaj način nagradite svoje najbolje zaposlene i kolege koje su prošle kroz teške trenutke prilagođavanja radu od kuće, ili koji su ga pak lako savladali, ali doprineli održanju i razvoju tima. A možete i samo da ga poklonite omiljenoj osobi pa otputujete s njom. Svakako, iznenađenje će biti spektakularno kome god da se odlučite da ga priredite.

Dakle, bilo da želite da izabere najbolji period kada će vam prijati da rad od kuće zamenite za rad iz Gorske idile, ili želite da spojite praznike, užitak i rad, dovedete kolege da se opuste, decu da se igraju ili partnera da se ponovo zaljubi, Gorski Hotel & Spa je idealno mesto. Spoj prirode, vrhunske usluge, komfora i raznolikost ponude ne mogu vas nikako ostaviti neinspirisanim. Verujte, čim osetite smirenu i toplu atmosferu Gorskog, dobićete polet kakav niste osetili još od pomisli da će rad od kuće biti baš opuštajući i blagotvoran.

Šta još treba da znate o Gorskom:

VIP Spa

Jedinstveno hedonističko iskustvo za dvoje. Znamo da je privatnost ono što daje opuštanju potpuno novi nivo. Zato preporučujemo VIP spa koji pored dva vodena kreveta, ima finsku saunu i parno kupatilo. Uz laganu muziku, aromaterapiju i bocu vina, VIP spa iskustvo biće reset koji retko šta može da zameni.

Restoran La Pista

Jedinstvenosti restorana su razne. Možda je najvažnije da počnemo od toga da se sva hrana priprema isključivo od italijanskih namirnica prve kategorije. Namirnice se dopremaju ekskluzivno za potrebe restorana direktno iz Italije. Pored najpoznatijih italijanskih brendova hrane, koje svako očekuje u ovakvom restoranu, tu su i namirnice proizvedene u malim manufakturama gde je cela proizvodnja već rezervisana za La Pistu. To znači samo jedno – sve što probate u La Pisti, biće iskustvo koje je nemoguće ponoviti na drugom mestu!

Sertifikat Clean & Safe

Gorski Hotel & Spa jedan je od prvih hotela u Srbiji koji je dobio zvaničan sertifikat Clean & Safe koji garantuje da se sve mere u borbi protiv epidemije svakodnevno i bez izuzetka implementiraju.

Dezinfekcija i mere prevencije

Koliko ozbiljno pristupaju situaciji u Gorskom, dokazali su činjenicom da su nabavili sopstvene dezinfikatore koji su preporučeni i dokazano efikasni u borbi protiv virusa i bakterija. Svaka soba se pre ulaska novog gosta dezinfikuje ovim dezinfikatorima i garantuje vam najveći mogući stepen bezbednosti. Osim toga, veći dezinfikatori se koriste za dezinfekciju zajedničkih prostorija koja se vrši na svaka dva sata.

Spa centar radi po izmenjenom režimu koji podrazumeva dezinfekciju i provetravanje celokupnog prostora u trajanju od sat vremena nakon svakog termina od dva sata u kom je broj korisnika ograničen.

Autor: Stojana Kevrešan

