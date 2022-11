AI osmislio milione novih materijala

Tim istraživača sa Univerziteta San Diego u Kaliforniji, osmislio je AI alat nazvan M3GNet, koji može da dovede do otkrivanja novih materijala sa izuzetnim osobinama. Ovaj alat je sposoban da napravi ogromnu bazu podataka o materijalima koji još nisu sintetizovani. Njegova primena je već sprovedena u praksi, jer istraživači upotrebljavaju „ideje“ koje je on osmislio za razvoj elektroda za litijum-jonske baterije, koje će biti sposobne da sačuvaju više energije. Primena tih baterija mogla bi da bude od mobilnih telefona, do električnih automobila.

Istraživači veruju da M3GNet arhitektura ima potencijal za osmišljavanje velikog broja upotrebljivih novih materijala i hemijskih struktura. Da bi to postigli, planiraju da znatno prošire bazu podataka sa različitim materijalima, kao i da nastave sa analizom AI generisanim vrstama materijala kako bi utvrdili koji od njih bi mogli da imaju primenu u praksi.

Za sada je već generisano više od 31 milion novih materijala, a od toga se očekuje da će oko jedan milion biti dovoljno stabilni da bi mogli dobiju neku primenu.

Izvor: Yahoo! News

