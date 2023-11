AI Pin: Neobičan uređaj koji liči na pejdžer

Humane AI Pin je zamišljen kao uređaj koji bi mogao da zameni pametne telefone i pomogne onima koji pate od zavisnosti od društvenih mreža i interneta uopšte. Nema ekran kao telefon, a opisuju ga kao kombinaciju uređaja Google Glass i pejdžera iz devedesetih godina prošlog veka.

Pejdžeri su bili statusni simbol osamdesetih godina prošlog veka, a nosili su ih lekari, advokati, pripadnici policije, te veliki finansijeri sa Wall Street-a. Do devedesetih su prerasli u simbol popularne kulture, pa je tako 1998. godine Missy Eliot pevala “Beep Me 9-1-1“, a samo dve godine kasnije je Jay-Z odrepovao “Motorola two-way page me“. Danas su potpuno napušteni od strane trendsetera, pa ste možda pomislili da su otišli u večna polja tehnološkog otpada, ali ih određene profesije koriste i do danas.

AI Pin nije reinkarnacija pejdžera, ali liči. Zapravo je glasovni asistent s kamerom. Ima mikrofon i zvučnike. Ne „budi“ se uz pomoć neke ključne reči kao virtuelni asistenti, niti je stalno aktivan, što znači da korisnik mora da pritisne dugme kad hoće da ga koristi. Nosi se kao bedž, pa je kamera stalno okrenuta ka sagovorniku, što može da bude neprijatno iako uređaj nije aktivan.

Nije baš skroz bez ekrana, jer ima displej koji je najbliži onom s pametnih satova. Prikazuje samo najosnovnije, poput poruka, pa zato i podseća na pejdžer. Iako se tvrdi da može da zameni pametni telefon, zapravo se vraća u prošlost – u vreme kad na telefonima nismo imali sve što nam treba. Uprkos tome košta čak 700 dolara, što bi moglo da doprinese tome da ne postane baš mnogo popularan.

