Akceleratorski program NINJA — podrška iz Japana za srpske startape

Od danas se domaćim startapima koji imaju tendenciju rasta i širenja na strana tržišta pruža prilika za intenzivan razvoj kroz NINJA akceleratorski program, novi projekat podrške startapima u organizaciji Inicijative „Digitalna Srbija” u partnerstvu sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Ovaj tromesečni program otvara vrata ka mentorskim sesijama, potencijalnim investitorima, mogućnostima za razvoj poslovanja i izlazak na nova tržišta. Prijave su otvorene do 1. oktobra na www.dsi.rs/ninja.

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA – Japan International Cooperation Agency) i Inicijativa „Digitalna Srbija” po prvi put u Srbiji pokrenule su NINJA (Next INnovation with JApan) program akceleracije za startape, koji ova organizacija već sprovodi širom sveta.

„JICA je tradicionalno posvećena podršci ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana kroz zvaničnu razvojnu pomoć u vidu projekata kako infrastrukturne tako i tehničke podrške. Ovog puta odlučili smo da implementiramo projekat NINJA, relativno novu inicijativu u okviru JICA, kako bismo dodatno ubrzali rast startapa u brzorastućoj IKT oblasti na Zapadnom Balkanu. Kroz ovaj program, JICA se zajedno sa velikim japanskim kompanijama kao što je Rakuten Europe nada da će obezbediti resurse za perspektivne srpske startape koji žele da prošire svoje poslovanje na međunarodnom nivou i dodatno ojačaju veze između Srbije i Japana”, rekao je JICA direktor sektora za Evropu Tsučija Kaita.

Ključni cilj projekta je odabir obećavajućih domaćih startapa u zrelijoj fazi razvoja koji imaju potencijal i kapacitet da unaprede svoje poslovanje i uz pomoć NINJA programa ga prošire u zemlje u kojima do sada nisu poslovali. Sam program će trajati tri meseca, a za to vreme startapima će biti omogućen individualni rad sa mentorima na ključnim tačkama njihovog razvoja i pristup radionicama koje će voditi pažljivo izabrani domaći i strani eksperti kako bi ih pripremili za susret sa domaćim i stranim investitorima u finišu programa — na Demo Day događaju. Uz sedam dvodnevnih radionica i 1 na 1 sesija sa mentorima, startapi će takođe imati priliku da prisustvuju specijalnim događajima i saznaju više o tome kako da prošire svoje poslovanje, koje su dobre prakse i kako to učiniti iz Srbije.

„Prema godišnjem izveštaju Startup Genome, prošla godina bila je najuspešnija za domaći startap ekosistem, u kojoj je u njega uloženo čak 600% više investicija u odnosu na 2020. godinu. Imajući na umu da beležimo ovakve uspehe, kao nekome ko se godinama bavi poboljašnjem prilika u startap ekosistemu, bilo nam je potpuno očigledno da je za njegov dalji razvoj potrebna kontinuirana podrška. Drago nam je da su to prepoznali i naši partneri iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju, posebno jer nam je istraživanje Startap skener pokazalo da je jedan od većih izazova za naše startape i nedovoljna vidljivost Srbije na globalnom tržištu”, ovim povodom izjavio je Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative „Digitalna Srbija”.

NINJA akcelerator je namenjen onim tehnološkim startapima koji su ranu fazu razvoja već prebrodili, čije rešenje je već na tržištu, beleže rast na mesečnom ili godišnjem nivou i sada se nalaze pred mnogo većim izazovima — spremni su za rundu investicije i osvajanje svetskog tržišta. Prijave za startape su otvorene do 1. oktobra 2022. godine do kraja dana na www.dsi.rs/ninja.

Partneri ovog globalnog projekta su Rakuten, Mitsubishi UFJ Research and Consulting i AAIC.

Podelite s prijateljima

Tweet