Algoritam sprečava sudare dronova

Stručnjaci s Tehnološkog instituta u Masačusetsu (MIT) napravili su sistem koji dronovima omogućava da lete u istom prostoru, a bez opasnosti od sudara.

Kad se više dronova nađe u istom vazdušnom prostoru, na primer iznad njive kojoj je potrebno zaprašivanje, može da dođe do nezgode. Eksperti sa Tehnološkog instituta su još 2020. predstavili sistem po imenu MADER, koji letelicama omogućava da bezbedno lete u grupi. Svaki dron sa ostalima deli svoju putanju, pa su svi upućeni u kretanje drugih, što im omogućava da izbegavaju sudare.

U teoriji je sve dobro funkcionisalo, ali je ipak dolazilo do sudara kad se informacije ne ažuriraju na vreme. Zbog toga je napravljen Robust MADER koji planira bezbedne trase čak i kad informacije između dronova kasne. Svaki dron tako ima dve moguće putanje, pa leti jednom sve dok mu algoritam ne kaže da pređe na drugu, a na osnovu novodobijenih informacija. To naravno usporava let, pa dronovi lete brzinom od oko 3,4 metara u sekundi, ali bez incidenata.

Naučnici nameravaju da dronove testiraju i na otvorenom, te da ih opreme vizuelnim senzorima koji će poboljšati prikupljanje informacija o drugim letelicama, ali i o preprekama koje se nađu na putu.

