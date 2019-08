Alibaba na vrhu liste Top 100 kineskih internet kompanija

Kineski gigant e-trgovine, Alibaba Group Holding Ltd, našao se na prvom mestu liste 100 najboljih kineskih internet kompanija, a ukupna potrošnja na istraživanje i razvoj ovih giganata dostigla je novi maksimum, pokazao je u sredu novi izveštaj Ministarstva industrije i informacionih tehnologija Kine.

Giganti društvenih mreža Tencent Holdings Ltd i Baidu Inc zauzeli su drugo, odnosno treće mesto, a sledi ih finansijski tech gigant Ant Financial, navodi se u izveštaju koji su objavili informativni centar MIIT-a i Kinesko internet društvo.

Ulaganje u istraživanje i razvoj najboljih 100 kineskih internet kompanija dostiglo je u 2018. godini 153,87 milijardi juana (30,38 milijardi američkih dolara), što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 45,1%.

Jiao Xulu, zvaničnik MIIT-a, rekao je da kineske internet kompanije ostvaruju stalni napredak u istraživanju i razvoju, sa nizom međunarodno konkurentnih igrača koji se pojavljuju na poljima računarstva u cloud-u, big data, veštačke inteligencije i drugih tehnologija. Prvih 100 internet kompanija zajedno imaju gotovo 80.000 patenata, uključujući skoro 60.000 patenata za pronalazak.

Izvor: AsiaOne

