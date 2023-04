Amazon lansira program za generativnu veštačku inteligenciju

Naravno, Amazon želi da male kompanije koriste AWS.

Prijave su dostupne širom sveta do 17. aprila

Amazon možda nije poznat po stvaranju generativne veštačke inteligencije. Međutim, kompanija želi da pomogne drugima da pokrenu svoju tehnologiju. Amazon Web Services (AWS) pokreće generativni AI program koji će pomoći da „najperspektivnije“ startup kompanije napreduju. Program od deset nedelja obezbeđuje kredite za korišćenje AWS-a, pristup mentorima i drugim stručnjacima kao i događajima za umrežavanje. To će služiti da na kraju, startup kompanije predstave svoj rad potencijalnim investitorima i kupcima.

Iako je program otvoren za sve generativne AI startup-ove, AWS preporučuje da kandidati imaju spreman barem osnovni proizvod uz određeno interesovanje kupaca. Prijave su dostupne širom sveta do 17. aprila. Amazon jasno stavlja do znanja da ne postoje ograničenja u tome kako se AI koristi – može se koristiti za sve, od prava do otkrivanja novih lekova.

Kompanija se nada da će program poslužiti kao “katalizator” koji unapređuje inovacije u generativnoj veštačkoj inteligenciji. Platforma Runway, koristila je platformu za računarstvo u oblaku zasnovanu na veštačkoj inteligenciji orijentisanu za umetnike. Firme koje procvetaju kao rezultat programa mogu se mnogo više oslanjati na AWS kako potražnja bude rasla.

Amazon trenutno ima samo ograničenu količinu interne generativne AI. Njegova alatka Create with Alexa omogućuje generisanje dečije priče na pametnom ekranu Echo Show. Međutim, takođe se suočava sa manjim pritiskom od tehnoloških rivala da kreira sopstvene proizvode. Amazon će i dalje profitirati sve dok postoji velika potražnja za AWS alatima i možda će dobiti inspiraciju za sopstveni rad sa veštačkom inteligencijom.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet