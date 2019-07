Amazon prodaje “uradi sam” kuće koje mogu da se sklope za dva dana

Amazon je već poznat kao online prodajno mesto koje se lako koristi, te nudi sve što je korisnicima potrebno, a sada su tu i kuće malih proporcija koje kupcima omogućavaju da svoj dom sagrade za samo dva dana.

Kuće malih dimenzija su u poslednje vreme sve popularnije, a zbog sve većih troškova stanovanja, te želje za minimalističkim načinom života. Tako vlasnici nekretnina mogu da postanu i oni koji ranije to nisu mogli da priušte, a malene kuće su dimenzija od 9 do 37 metara kvadratnih. Pristupačna cena nije jedina prednost ovakvih kuća, već je tu i jednostavan način kupovine i sklapanja, te se kupcima nude različite varijante „uradi sam“ kuća po cenama koje se kreću od 5.350 do 20.000 dolara. U planovima nekih od konstrukcija stoji da mogu da se sklope za samo dva dana, te da je za to potrebno tek dvoje radnika.

Kompanija koja ove kuće nudi preko Amazon platforme je britanska Lillevilla, a u opisu se tvrdi da su kuće dovoljno velike da funkcionišu kao vikendice, mesta za stanovanje, kancelarije, pa čak i kao poslovni prostori.

