Počela izgradnja Državnog data centra u Kragujevcu

U Kragujevcu je 3. jula počela izgradnja Državnog data centra koji će obezbediti sigurnost podataka od važnosti za državu, privredu i građane, brži razvoj elektronske uprave i povezivanje baza podataka. Data centar će biti površine 11.000 kvadrata, rok gradnje je 12 meseci, a vrednost investicije više od 30 miliona evra.

Premijerka Ana Brnabić je rekla da je to emotivan i važan dan za nju, jer Srbiju vodi pravo u budućnost. “To je taj backup, Data recovery centar, koji će biti u stvari još jedna bezbednosna brana za podatke”, rekla je Brnabić na svečanosti u Kragujevcu. Istakla je da mnoge ekonomski naprednije zemlje svoje i podatke svojih građana čuvaju u inostranstvu. “Mi nismo želeli to da uradimo, mi smo želeli da naši podaci budu čuvani u Srbiji i zato smo doneli stratešku odluku da investiramo u ozbiljan, najmoderniji, najbezbedniji mogući Data centar i to smo uradili ovde u Kragujevcu”, rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je to “istorijski dan” i da je Data centar važan iz više razloga. “Prvi je da ovim obezbeđujemo punu, potpunu bezbednost podataka naših građana, da ćemo ovo uraditi na najmoderniji način i time Srbiju staviti na mapu zemalja, malobrojnih zemalja, koje imaju Data centre za bezbednost podataka i čuvanje podataka ove vrste”, rekla je Brnabić. Dodala je da će najmodernija infrastruktura omogućiti bržu, efikasniju, bolju, bezbedniju elektronsku upravu i njen brži razvoj u zemlji, kao i dalje pozicioniranje Srbije kao zemlje koja je kredibilna destinacija za investicije.

“Podaci su danas u 21. veku nafta, najvrednija moguća stvar. I ako neko izabere da kod vas čuva podatke, onda to mnogo govori o vama, da ste bezbedna stabilna, predvidiva, kredibilna destinacija za investicije”, navela je Brnabić. Data centru će biti potrebno oko 30 visokostručnih kadrova iz oblasti IT, mašinstva i energetike, odnosno nekoliko stotina stručnjaka za održavanje sistema kada bude imao brojne velike komercijalne korisnike.

Na svečanosti u Kragujevcu u sredu 3. jula su potpisana i tri memoranduma o razumevanju sa kompanijama Microsoft, Oracle i Banka Poštanska štedionica koje su prve komercijalne kompanije koje su pokazale nameru da svoje podatke čuvaju u Državnom data centru. Svečani početak gradnje obeležen je polaganjem u reku ormar-kutije sa željama kragujevačkih srednjoškolaca koji su učestvovali na svetskom takmičenju iz robotike u Americi.

