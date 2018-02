Amerika želi da privatizuje Međunarodnu svemirsku stanicu

Iz izvora bliskih NASA-i saznaje se da Trampova administracija ima plan kojim bi se Međunarodna svemirska stanica prepustila u privatne ruke. Naime, 2014. godine Obamina vlada je produžavala rok finansiranja stanice do 2024. godine i za to osigurala sredstva u proračunu, a sadašnja vlast SAD-a nema afiniteta da finansira naučne projekte koji se tamo odvijaju nakon tog roka.

Prema dokumentima iz NASA-e nakon 2024. godine Međunarodna svemirska stanica bi mogla da ostane bez finansijske potpore države i bila bi predata u privatne ruke. Međutim, odluka o okončanju direktne federalne podrške stanici do 2025. godine ne znači da će sama svemirska stanica koja se nalazi u niskoj Zemljinoj orbiti biti povučena iz iste u tom trenutku. Moguće je da će ona nastavi rad u sklopu nekog budućeg komercijalnog angažmana, piše u internom dokumentu NASA. U svemirskoj agenciji stoga planiraju da u narednih sedam godina osnuju niz međunarodnih partnerstava s privatnim kompanijama kako bi osigurali ostanak astronauta u orbiti, kažu iz NASA-e.

A week of some seriously cool @ISS_Research on the @Space_Station! From studying fire in microgravity to preparing the next batch of space crops, the crew has been busy this week with flames, lettuce and more! Watch for details: https://t.co/Fyhg0tVwuf Q? Use #SpaceToGround pic.twitter.com/iFiEv7C5lN

— NASA (@NASA) February 9, 2018