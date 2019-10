Amerikanci veruju da društvene mreže degradiraju kvalitet vesti

Niste jedini ako mislite da društvene mreže degradiraju kvalitet vesti. Pew studija pokazuje da 62% odraslih Amerikanaca veruje da kompanije u čijem su vlasništvu društvene mreže imaju „preveliku kontrolu“ nad vestima, a 55% veruje da su te kompanije stvorile „goru kombinaciju“ vesti putem svojih feed algoritama i drugih izbora uređivanja. Nije iznenađenje što su anketirani u istraživanju tako opisali kvalitet vesti koje su se pojavile u njihovim društvenim tokovima.

Otprilike 88% ispitanika reklo je da društvene mreže favorizuju novinske kuće sa „člancima koji privlače pažnju“ – odnosno senzacionalističke. Otprilike 84% reklo je da kompanije vole veb sajtove koji imaju mnogo pratilaca na društvenim mrežama, dok 79% misli da su kompanije favorizovale vesti sa specifičnim političkim stavom. Bilo je i sukoba oko pristrasnosti, pri čemu je 53% reklo da su jednostrane vesti predstavljale „veoma veliki problem“, dok je 51% mislilo isto o netačnim ili lažnim vestima.

Opaženi nivo pristrasnosti zavisio je od političke naklonosti. Ljudi koji naginju na stranu republikanaca su više tvrdili da su veb sajtovi imali prekomernu kontrolu (75% prema 53%), i više su negirali stav da su sajtovi liberalni. Nijedna strana nije mislila da su sajtovi naročito konzervativni, međutim, svega 18% pristalica demokrata je tvrdilo da su društvene mreže uglavnom nagnute na desnu stranu.

Nije da ove pritužbe odvraćaju ljude od čitanja istih – u stvari, više se oslanjaju na društvene mreže za vesti nego ikad ranije. Tako je 18% korisnika reklo da su se često oslanjali na društvene mreže za vesti u 2016. godini, dok 28% njih to čini od 2019. Ne iznenađuje da je više od polovine (52%) Amerikanaca čita vesti sa Facebook-a, 28% sa YouTube-a i 17% sa Twitter-a.

Pew je za ovo istraživanje ocenjivao mišljenja 5.107 ljudi na svom American Trends Panel. To je pristojna veličina ankete, ali možda nije savršeno reprezentativna. Međutim, to ilustruje izazove za Facebook, Twitter i druge koji pokušavaju da poboljšaju svoje vesti. Mnogi ljudi su nepoverljivi, a jednostavno podešavanje algoritama ili dodavanje ljudskog faktora uređivanja možda nije dovoljno za one koji su uvereni da društvene mreže imaju destruktivan uticaj.

Izvor: Engadget