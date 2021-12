Android 12 Go Edition učiniće jeftine telefone bržim i efikasnijim

Nakon Android-a 12, Google je najavio i Android 12 Go Edition verziju. Očekuje se da ona stigne na jeftine telefone tokom 2022. godine, a kompanija najavljuje da će ih učiniti do 30 procenata bržim nego što su sada. Da to (verovatno) nije prazna priča, govori i činjenica da je Android 11 Go Edition obezbedio u proseku 20 procenata veću brzinu jeftinih telefona.

Novi operativni sistem donosi bolju optimizaciju baterije, ali i memorijskog prostora, tako što je u stanju da pošalje u hibernaciju aplikacije koje se ne koriste redovno. Na raspolaganju je i Files Go opcija koja omogućava brisanje fajlova uz mogućnost njihovog vraćanja u periodu od 30 dana.

Android 12 Go Edition doneće unapređenja i na polju privatnosti. Kompletan Android 12 sistem zaštite biće implementiran i u Go Edition verziji. Korisnik će preko posebnog indikatora u status baru moći da proveri da li su kamera i mikrofon aktivni, imaće opciju da umesto tačne lokacije dozvoli aplikacijama da koriste samo približnu. Ako korisnik nekom drugom pozajmi svoj telefon, postojaće mogućnost brzog otvaranja privremenog „guest“ naloga direktno sa zaključanog ekrana.

Ova i mnoga druga unapređenja biće implementirana na više od 200 miliona telefona koje koriste Android Go Edition verziju operativnog sistema.

Izvor: Engadget

