Android ažuriranje donosi zakazane poruke

Prvi pregled Android-a 12 za programere možda nam nije rekao puno o tome šta možemo očekivati od sledeće verzije Google-ovog mobilnog OS-a, ali nove funkcije dobijamo ranije nego što smo očekivali. Kompanija najavljuje set od šest ispravki koje bi mogle da pomognu dok čekamo da Android 12 zvanično stigne.

Najkorisnija funkcija – zakazivanje poruka

Promene uključuju alatku za proveru lozinke, tamni režim za Google mape, kartice sa zaključanim ekranom Asistenta, preuređeni čitač ekrana TalkBack i zakazane poruke. Android Auto takođe dobija prilagođene pozadine, glasovno aktivirane igre i ekran za privatnost.

Za većinu ljudi najkorisnije ažuriranje je mogućnost zakazivanja poruka. Korisnici Android-a mogu da postave tekst za slanje nakon određenog vremena. Ovo može biti korisno u raznim scenarijima, na primer kada razgovarate s nekim u drugoj vremenskoj zoni i ne želite da mu dosađujete dok spava. Planirano slanje u Messages-u počinje da se uvodi i biće dostupno onima koji koriste Android 7 ili noviji.

Mesecima smo čuli da mračni režim možda dolazi za Google Maps, a danas je funkcija konačno dostupna. Možete da odete u Podešavanja aplikacije, izaberete Tema i dodirnete Uvek u mračnoj temi da biste se prebacili na novu šemu kada koristite Mape. Još jedno ažuriranje koje je dugo dolazilo je mogućnost korišćenja Asistenta kada je telefon zaključan. Ovo vam može olakšati korišćenje uređaja bez upotrebe ruku, što bi trebalo da bude korisno i onima sa oštećenjima motorike.

Google takođe ažurira jednu od svojih najvećih karakteristika pristupačnosti – čitač ekrana TalkBack. Dodaje desetak novih pokreta sa više prstiju i glasovnih komandi kako bi olakšalo interakciju sa telefonom ako ne vidite svoj ekran. Novi pokreti su dostupni u najnovijoj verziji TalkBacka na Pixel uređajima i Samsungovom korisničkom interfejsu 3, pa nadalje.

Nije jasno kada će sva ova ažuriranja početi da se objavljuju, iako će ona za Android Auto biti dostupna u narednim danima na telefonima sa Androidom 6.0 ili novijim. Google u poslednje vreme češće objavljuje nove funkcije za svoj OS tokom cele godine, umesto da ih čuva za jedno veliko izdanje sa svakom glavnom verzijom Androida. Iako bi to moglo dovesti do toga da se svaka generacija softvera oseća kao manja nadogradnja, lepo je dobiti ove funkcije čim postanu spremne, umesto da treba čekati do kraja godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet