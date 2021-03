Google Chrome – desktop verzija na velikim Android tabletima

Google Chrome eksperimentiše sa funkcijom koja će automatski otvariti web stranice u desktop verziji na Android tabletima koji imaju dovoljno velik ekran.

Nova funkcija je u fazi razvoja

Ova funkcija će u osnovi eliminisati potrebu da ručno proverite opciju „Desktop site“ u browseru i korisnicima pruži sveobuhvatnije iskustvo u celini. Nedavno su se pojavile informacije o ovoj predstojećoj funkciji u Chromium Gerrit-u, koje osvetljavaju njene mogućnosti. Prema opisu, funkcija će omogućiti Google Chrome-u da automatski zatraži verziju web stranice za računare kada otkrije da uređaj ima dovoljno velik ekran. Funkcija će se najverovatnije zasnivati na rezoluciji/DPI tableta.

Vredi napomenuti da je nova funkcija u ranoj fazi razvoja i nismo sigurni da li će se probiti do stabilnog izdanja Google Chrome-a ili ne. Ali ako/kada to učini, to će sigurno biti sjajan dodatak onima koji poseduju velike tablete poput Samsung Galaxi Tab S7. Zajedno sa ovom novom podrazumevanom funkcijom desktop režima, Google Chrome takođe eksperimentiše sa širinama tabova u novoj funkciji pomeranja po tabovima. Ova promena je dostupna u Chrome-u 90 na Canary channel-u.

Funkcija daje korisnicima mogućnost da prilagode širinu taba u browseru, sa četiri varijante veličine koje mogu da izaberu – pinned tab širina, medium širina, large širina, ili bez smanjenja. Google će verovatno izabrati jednu od ovih varijanti veličine na osnovu povratnih informacija korisnika, ali moguće je da kompanija može pružiti više opcija kada funkcija postane dostupna u stabilnoj verziji.

Izvor: Xda-developers

