Android Go dostigao 200 miliona korisnika 

Android Go, lagana verzija potpuno funkcionalnog OS-a, zvanično je dostigao preko 200 miliona korisnika.

Ažuriranje će učiniti da se aplikacije pokrenu 30 posto brže

Google je prvi put lansirao Android Go 2017. godine, nudeći lakše Android iskustvo za korisnike na uređajima početnog nivoa sa 2 GB RAM-a ili manje. Sada je Google takođe najavio da će neki od ovih uređaja dobiti ažuriranje na Android 12 (Go izdanje), donoseći mnoštvo funkcija iz standardnog, nedavno objavljenog Androida 12. Najvažnije je da telefoni sa Androidom 12 (Go izdanje) otvaraju aplikacije do 30 procenata brže i sa glatkijom animacijom. Google kaže da će se aplikacije otvoriti bez odlaganja, eliminišući kratak period u kome biste mogli da vidite prazan ekran.

Druge funkcije, kao što je privacy dashboard, već su dostupne u standardnoj verziji Android-a 12, omogućavajući vam da pregledate i pristupite dozvolama za aplikacije iz jednog čvorišta. Možda ćete prepoznati i alatku za prevođenje na ekranu, automatsku hibernaciju aplikacije koja pomaže u očuvanju baterije vašeg telefona, zajedno sa zgodnom funkcijom koja vam omogućava da delite aplikaciju sa uređajima u blizini. Trenutno je još uvek nejasno koji uređaji će dobiti ažuriranje za Android 12 (Go izdanje) ili kada će tačno ažuriranje biti objavljeno. Google kaže da je to predviđeno za 2022. godinu, ali tek treba da precizira tačan datum.

Izvor: Theverge

