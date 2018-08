Predstavljen Tesla Smartphone 3.4 sa Android Go sistemom

Kompanija Comtrade predstavila je Tesla Smartphone 3.4., svoj prvi pametni telefon kojeg pokreće Android Oreo Go Edition operativni sistem.

Najnoviji Tesla Smartphone 3.4 telefon vam ostavlja i do dva puta više prostora, ali i efikasnije pretražuje web od uređaja iz iste cenovne klase. Telefon karakteriše izdržljiva baterija i optimalno korišćenje memorije uz Go aplikacije koje štede resurse, dual kameru, udobnu proporciju i veliki ekran od 5,5 inča.

Android Oreo Go Edition

Android Oreo Go Edition je prilagođena i pažljivo optimizovana verzija operativnog sistema Android 8.1 Oreo. Ova verzija ne zahteva skupocenu elektroniku kako bi korisniku pružila najbolje iskustvo.

Pored optimizacija koje doprinose smanjenom angažovanju ključnih elektronskih komponenti kao što su procesor i radna memorija, Android Oreo Go Edition donosi i tehnologije koje efikasnije upravljaju potrošnjom energije i redukuju prenos podataka kroz mobilnu mrežu.

Ono po čemu ćete Tesla Smartphone 3.4 prepoznati već nakon prvog uključivanja je potpuno čist Android operativni sistem, bez suvišnih preinstaliranih aplikacija. Na ovaj način je pojednostavljeno korišćenje samog uređaja i smanjeno opterećenje raspoloživih resursa, a korisniku ostavljena beskrajna mogućnost prilagođavanja telefona ličnim navikama i potrebama.

Go aplikacije

U želji da dodatno unapredi korisničko iskustvo, kompanija Google je Android Go koncept prenela i na prateće aplikacije, čineći ih tako manje zahtevnim i lakšim za izvršavanje. Shodno tome, uz Android Oreo Go Edition dolazi i YouTube Go, aplikacija koja značajno smanjuje prenos podataka kroz mobilnu mrežu i korisniku omogućava da bira kvalitet reprodukcije video sadržaja. Drugim rečima, megabajti iz vašeg tarifnog paketa će se primetno sporije trošiti, što znači manje čekanja, a više zabave.

Dual kamera

Tesla Smartphone 3.4 opremljen je dvostrukom zadnjom kamerom, u konfiguraciji 5 + 0.3 MP. Sekundarna kamera na poleđini uređaja olakšava kreiranje fotografija uz pomoć takozvanog bokeh efekta koji zamućuje pozadinu, a ističe izabranu primarnu scenu. O selfi fotografijama brine se prednja kamera od 5 Mpix koja dolazi sa blicem.

Ekran savršenih proporcija

Sa proporcijom od 18:9, Tesla Smartphone 3.4 udobno leži u ruci, a zahvaljujući užim marginama, dolazi sa velikim ekranom od 5,5 inča. Takođe, komfornom korišćenju doprinose i zaobljene, ergonomične ivice ekrana.

Podrška za dve SIM kartice

Uz Tesla Smartphone 3.4 nećete morati da koristite dodatni telefon kako biste istovremeno bili dostupni na oba telefonska broja. Podrška za dve SIM kartice i brze 4G LTE mobilne mreže će vam značajno olakšati svakodnevicu. Dodatni benefit koji ćete imati od ležišta za sekundarnu SIM karticu je i njegova hibridna funkcija koja vam omogućava da internu memoriju proširite memorijskom karticom.

DuraSpeed – poboljšajte performanse jednim pritiskom na dugme

Mnoge aplikacije ostaju aktivne čak i kada ih više ne koristimo, što dovodi do bespotrebnog zauzimanja resursa telefona i opadanja njegovih radnih performansi. Zbog toga se pri vrhu desne bočne stranice Tesla Smartphone-a 3.4 nalazi DuraSpeed dugme čijim pritiskom trenutno oslobađate radnu memoriju i procesor svih aktivnih aplikacija, umesto da ih zatvarate jednu po jednu. Zahvaljujući DuraSpeed tasteru, Tesla Smartphone 3.4 će uvek biti u savršenoj radnoj formi i spreman da pruži svoj maksimum.

