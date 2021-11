Animal Crossing: Kamera u prvom licu

Igra Animal Crossing: New Horizons dobila je masivno ažuriranje. Iako je najavljivano još ranije, mnoge igrače je iznenadilo to koliko igra izgleda svežije.

Najveća razlika je u vezi s pozicijom s koje igrač prati ono što igra. Stara pozicija u trećem licu zamenjena je novom, pa je kamera prešla u prvo lice. I to nije sve – igrače oduševljava to što kamera omogućava prikaz finijih detalja. Sitnice koje su se do sada uzimale zdravo za gotovo sada su u centru pažnje, a igrači mogu da im se približe više nego pre.

Igra koja je početkom 2020. pružila utočište od korona virusa sada ima novo ruho, pa izgleda kao potpuno novo iskustvo. Budući da su skloništa i dalje dobrodošla ovo je više nego dobra vest.

Izvor: Kotaku

