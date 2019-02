APC NetBotz sistem za praćenje i upravljanje poboljšava fizičku bezbednost edge data centara

Schneider Electric je predstavio novi APC NetBotz® sistem za praćenje i upravljanje koji IT okruženju pruža poboljšano praćenje, upravljanje i kontrolu. Novi NetBotz sistem obuhvata uređaje NetBotz Rack Monitor 750 i NetBotz Camera Pod 165.

Nastavljajući tradiciju inovacija u praćenju data centara i IT okruženja dugu 20 godina, NetBotz 750 uvodi novu moćnu softversku platformu i pojednostavljeno upravljanje senzorima kao prvu liniju odbrane u nesmetanom funkcionisanju IT sistema. Napravljen tako da IT profesionalcima obezbedi vidljivost i praćenje koji su neophodni u borbi protiv fizičkih i pretnji iz okruženja za edge data centre, kao što su visoka temperatura i vlažnost, curenje vode, dim i požar, kao i krađa i slučajne greške osoba sa pristupom fizičkoj infrastrukturi. S obzirom da je u pitanju EcoStruxure™ Ready uređaj, omogućeno je centralizovano upravljanje signalima za opasnost i podacima senzora iz višestrukih NetBotz jedinica za praćenje na DCIM platformi zasnovanoj na cloudu – EcoStruxure IT.

Podaci iz istraživanja firme Infonetics pokazuju da organizacije gube čak 100 miliona dolara godišnje zbog prekida rada IT sistema, a najčešći rizici u okruženju kao što su curenje vode, visoka temperatura i vlažnost odgovorni su za 11 odsto slučajeva prestanka rada data centara godišnje.

Pored najvišeg nivoa bezbednosti i praćenja okruženja koje nudi trenutni asortiman NetBotz proizvoda, u karakteristike proizvoda nove generacije se ubrajaju:

integrisana nadzorna, senzorna i badge kontrola pristupa koja zahteva samo jednu IP adresu pojednostavljuje upravljanje i ubrzava instaliranje;

nove kamere visoke rezolucije za rad u uslovima slabog osvetljenja, garantuju bolju vidljivost neophodnu za smanjenje pojedinačnih pretnji po edge data centre;

snimanje video snimaka na osnovu signala za opasnost poput registrovanja kretanja ili otvorenih vrata pojednostavljuje upravljanje snimcima nadzora,

kombinacija badge rack kontrole pristupa i snimanje video snimaka omogućavaju efikasan revizorski trag, što organizacijama pomaže da se usklade sa zahtevima različitih tela za standarde u oblasti podataka;

ugrađena podrška za bežične senzore ubrzava instaliranje tako što eliminiše kablovsku infrastrukturu koja je obično neophodna za praćenje okruženja.

NetBotz Rack Monitor 750 i Camera Pod 165 su dostupni u prodaji. NetBotz 250, lansiran u oktobru 2016. godine, nastaviće da se prodaje kao osnovno rešenje za praćenje okruženja.

