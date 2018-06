Aplikacija Android Messages omogućava slanje poruka sa računara

Google je lansirao aplikaciju Messages za web, pa Android korisnicima omogućio da poruke šalju sa svojih računara, te Mac uređaja.

Nova opcija za Android Messages najavljena je 18. juna, a do korisnika bi trebalo da stigne tokom sledeće nedelje, te se na taj način izašlo u susret korisnicima, budući da se radi o jednoj od najtraženijih opcija. Da bi se došlo do ove opcije neophodno je da se na računar instalira najnovija verzija Android Messages aplikacije, te da se na telefonu u meniju izabere opcija ‘Messages for web,’ da bi se potom sa web-sajta skenirao odgovarajući QR kod.

Tako će nova opcija funkcionisati u okviru Chrome, Mozilla Firefox, Safari i Microsoft Edge pretraživača, ali ne i na Internet Explorer-u. Ikonica koja označava aplikaciju za razmenjivanje poruka će u okviru pretraživača prikazivati obaveštenja kada ima nepročitanih poruka. Pored tekstualnih poruka korisnici će u okviru ove aplikacije moći da razmenjuju i stikere, emotikone, te fotografije, a Messages za web su tek deo većeg ažuriranja za ovu mobilnu aplikaciju, pa će korisnici moći da, pored drugih novih mogućnosti, pretražuju i šalju GIF-ove.

Messages aplikacija dobija i Smart Reply opciju iz Allo aplikacije, a koja se zasniva na AI tehnologiji, na kojoj Google već neko vreme ne radi, budući da su stručnjaci ove kompanije fokusirani na funkcije koje bi uskoro trebalo da zamene SMS poruke – Rich Communication Services (RCS). Google je ranije najavio da deo provajdera, te proizvođača pametnih telefona, već implementira Android Messages kao uobičajenu aplikaciju za razmenjivanje poruka, što je deo priprema za implementaciju RCS-a.

Izvor: ZD Net

Podelite s prijateljima

Tweet