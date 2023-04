Apple će do 2025. godine koristiti potpuno reciklirani kobalt za baterije.

Batetija iPhone-a neće imati toliko uticaja na životnu sredinu.

Cilj je smanjiti uticaj na životnu sredinu

Apple obećava ekološki prihvatljivije baterije uoči Dana planete Zemlje. Kompanija se obavezala da će koristiti sto odsto recikliranog kobalta u svim baterijama koje dizajnira do 2025.godine. Takođe, navedeno je da će se do 2025. godine u magnetima u uređajima koristiti potpuno reciklirani materijali. Unutrašnje štampane ploče će koristiti potpuno sto odsto reciklirani lim za lemljenje i sto odsto reciklirano zlato.

Samo 25 odsto kobalta koji koristi kompanija je prošle godine reciklirano. Iako je to više od 13 posto koliko je to bilo 2021. godine, to novi cilj i čini se ambicioznijim od ostalih.

Kompanija se na kraju nada da će sve proizvode proizvoditi isključivo od recikliranih i obnovljivih materijala. Očekuje da će proizvodi biti neutralni od ugljenika do 2030.godine. Od 2022. godine, samo 20 odsto materijala u hardveru je reciklirano ili obnovljeno.

Apple verovatno radi na jačanju svog imidža. Recikliranje kobalta može biti veoma značajno. Kobalt se široko koristi u baterijama, uključujući i električna vozila, ali ima i značajne ekološke i društvene probleme. Proces rudarenja kontaminira vazduh, zemlju i vodu i može dovesti do zdravstvenih problema rudara i opšte populacije. Takođe, postoji zabrinutost zbog eksploatacije rudara u zemljama poput Demokratske Republike Kongo.

Kompanije razvijaju baterije bez kobalta koje bi mogle smanjiti uticaj na životnu sredinu u tehnološkoj industriji. Za sada, napori poput ovih koje uvodi Apple mogli bi da smanje potražnju za dodatnim kobaltom i rudarstvom.

