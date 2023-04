Juul plaća 462 miliona dolara zbog nagodbe za maloletnike

Sporazum takođe postavlja stroga ograničenja na to kako američka kompanija za elektronske cigarete može da plasira svoje proizvode.

Vrednost kompanije je dramatično opala od 2018.godine

Državni tužilac Njujorka objavio je da je tužba protiv Juul-a, vezana za elektronske cigarete koje konzumiraju mladi okončana. Sporazumom je odlučeno da nagodba od 462 miliona dolara poledi između šest država i Vašingtona.

„Juul je zapalio javnozdravstvenu krizu širom zemlje stavljajući u ruke maloletnicima proizvode koji izazivaju zavisnost i ubeđujući ih da je to bezopasno“, rekao je državni tužilac. „Danas plaćaju cenu za štetu koju su naneli“. Iznosi koji će kompanija platiti biće podeljen između država Njujork, Kalifornija, Kolorado, Ilinois, Masačusets, Novi Meksiko i Vašingtona.

U tužbi iz 2019.godine se navodi da se Juul bavio obmanjujućim marketingom i ilegalno prodavao proizvode maloletnicima tako što je prikazivao reklame koje su prikazivale „mlade ljude koji koriste voćne, slatke i menta ukuse koji su se dopadali mladima“.

Pored novčane kazne, nagodba uključuje stroga ograničenja koja sprečavaju kompaniju da ubuduće plasira svoje proizvode na taj način. Takođe,ograničenja uključujući zabranu prikazivanja lica mlađih od 35 godina kako koriste proizvode kompanije. Druga pravila sprečavaju plasiranje proizvoda i pojavljivanje u filmovima, TV emisijama, video igrama, pa čak i u virtuelnoj stvarnosti.

Kompanija je 2022.godine platila 1,2 milijarde dolara za tužbe

Ovo je najveća nagodba sa više država koju je kompanija do sada napravila. Međutim, to je samo mali deo ukupnog iznosa koji je kompanija do sada platila. Kompanija je 2022.godine pristala da plati 1,2 milijarde dolara i tako kolektivno rešila hiljade ličnih i državnih tužbi.

Juul će imati rok od 8 godina da isplati nagodbu od 462 miliona dolara. Možda će kompaniji stvarno trebati toliko vremena. Prema proceni iz 2022.godine zasnovanoj na investiciji proizvođača cigareta Altria u kompaniji, Juul-ova vrednost je dramatično opala od 2018.godine. Uprkos nagodbi, kompanija pokušava da bude optimistična.

„Ovim poravnanjem približavamo se potpunom rešavanju istorijskih pravnih izazova kompanije i obezbeđivanju sigurnosti za našu budućnost“, navodi kompanija. „Od tužbe iz jeseni 2019. godine, upotreba Juul proizvoda kod maloletnika je opala za 95 odsto na osnovu Nacionalne ankete o duvanu kod mladih.“

Izvor: Engadget

