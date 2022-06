Apple najavio redizajnirani MacBook Air sa M2 čipom

Iako Apple-ov WWDC nije događaj na kom se tradicionalno najavljuje nekoliko hardverskih novina, ipak novi MacBook Air pojavio se na sceni tokom uvodnog izlaganja. Novi model za 2022. dizajniran je oko snažnijeg M2 procesora, a njegov dizajn je bliži onom 14-inčnom MacBook Pro. Poseduje MagSafe punjenje, dva Thunderbolt USB 4 porta i priključak za slušalice. Biće dostupan u srebrnoj, svemirsko sivoj i novoj „starlight“ zlatnoj i „ponoćno“ plavoj boji. Jedna lepa stvar je što svaki model uključuje MagSafe kabl koji odgovara boji laptopa.

Ovaj MacBook Air će biti dostupan u julu po ceni od 1.199 dolara. Stranica proizvoda je aktivna, ali Apple trenutno ne prihvata porudžbine. Početni model uključuje M2, osmojezgarni GPU, 8 GB RAM-a i 256 GB memorije. Ako želite više snage, skladištenja i RAM-a, model od 1.499 dolara ima GPU sa 10 jezgara, 8 GB RAM-a i 512 GB prostora za skladištenje. Svaka konfiguracija može da podrži do 24 GB RAM-a i 2 TB memorije. Air zasnovan na M1 će i dalje biti dostupan za 999 dolara.

MacBook Air 2022 ima veći ekran od 2560×1664 od 13,6 inča sa manjim okvirima koji ga okružuju. Apple kaže da ima 500 nita vrhunske osvetljenosti. Odlikuje ga tihi dizajn bez ventilatora, što je impresivno s obzirom na dobitke u performansama za koje Apple tvrdi da ih ima od M2. Apple kaže da je 40 posto brži od prethodnog modela, ali da povećanje performansi verovatno varira u zavisnosti od aplikacije.

Apple announces redesigned MacBook Air with M2 chip and MagSafe. Starting at $1,199 #WWDC22 pic.twitter.com/Xsm3zsJjVf

