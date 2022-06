Nova ažuriranja: Apple Maps sve bolje

Iako mnogi na pomen online mapa prvo pomisle na Google Maps aplikaciju, Apple Maps su takođe tu, a kompanija je nedavno najavila nove dodatke koji će im sigurno doneti prednost.

Među najavljenim poboljšanjima je i mogućnost planiranja putovanja s više zaustavljanja, te na Mac uređajima, s mogućnošću da se planovi otpremaju na iPhone. Nove mape bi na Apple uređaje trebalo da stignu s verzijom iOS 16, pa će multi-stop opcija zaživeti skoro odmah, a korisnici će moći da prave planove za rute s do 15 usputnih stanica.

Tu su i druga poboljšanja, na primer funkcije za one koji se oslanjaju na javni prevoz, a s informacijama o tome koliko će put koštati. Bolja će biti i Look Around funkcija, koja je paralela onome što nudi Street View, pa će zainteresovani osim planiranja putovanja, informacija o cenama karata i drugih korisnih podataka, moći da posmatraju mesta na koja putuju, a pre nego što do njih stignu.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet