Apple navodno radi na savitljivom iPhone modelu

Apple, a kako se navodi u nekim izveštajima, radi na savitljivom iPhone modelu koji bi mogao da se pojavi do 2020. godine.

Naime, radi se o izveštaju koji je sastavila Bank of America Merrill Lynch, a u okviru kojeg se navodi da Apple sarađuje sa partnerima iz Azije, a kako bi udruženim snagama došli do potpuno novog iPhone dizajna. Očekuje se da se ovogodišnji modeli neće mnogo razlikovati od prethodnih OLED modela, iako će doći do određenih promena u dimenzijama, što je i ranije bio pokazatelj da se spremaju neke veće promene. Podaci do kojih su došli oni koji su sastavljali pomenuti izveštaj ukazuju i to da Apple od dobavljača traži delove za savitljivi model, koji bi mogao da se rasklapa tako da bude veličine prosečnog tableta.

Izveštaj je sastavljen pošto su se stručnjaci kompanije Bank of America Merrill Lynch sastali sa nekoliko azijskih snabdevača, te potvrdili ono što analitičari i blogeri već nekoliko godina pišu – da bi savitljivi modeli mogli da budu sledeća velika stvar u svetu pametnih telefona. Kompanije Lenovo i Samsung su već počele da rade na modelima sa savitljivim ekranima, dok su i neke druge kompanije prijavile svoje patente, ali nije precizirano kada bi takvi uređaji mogli da stignu do korisnika.

Kada se savitljivi modeli budu pojavili, kreatori će morati da povedu računa o tome da dizajn bude praktičan, te da odgovara korisnicima. Tako bi uređaji trebalo da budu izbalansirani, laki za držanje, te otporni na oštećenja. Tu je i pitanje kamere, te kvaliteta komponenti koje bi mogle da se ugrađuju u ove modele, kao i baterije koja ne bi smela da ugrožava fleksibilnost uređaja. Stručnjaci apeluju i na to da se obrati pažnja na optimizaciju aplikacija i igara, koje bi mogle da koriste prednosti savitljivih ekrana, te da reaguju na promene u položaju displeja.

Izvor: CNBC

